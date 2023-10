Miile de oamenii trimiși la Iași de Primăria Voluntari au dominat prima zi de pelerinaj la Sfânta Parascheva: „Vin pentru că așa simt nevoia, să mă liniștesc”

Vineri dimineață, când echipa de zece oameni a familiei Buștei începea ornarea baldachinului Sfintei Parascheva cu mii de flori aduse de la București, la rândul care începea pe strada din spatele Catedralei Mitropolitane s-au așezat două femei. Doamnele Stina și Maria, din Adjud, vin mereu primele la Sfânta Parascheva. Și anul acesta au ajuns cu 24 ore înainte ca aceasta să fie scoasă și așezată în baldachin.

Pregătite cu haine groase și scaune pentru a-și petrece noaptea în frigul de toamnă, femeile spun că preferă să aștepte 20 de ore pentru că încă din prima zi a pelerinajului sosesc mii de oamenii din Voluntari, iar coada se întinde brusc pe mai mult de trei kilometri.

Doamnele Stina și Maria, din Adjud, vin mereu primele la Sfânta Parascheva

155 de autocare din Voluntari

„Am venit acum, stăm jos și așteptăm, că suntem bătrâne și ne dor picioarele. Așa stăm într-un singur loc, nu mergem încet kilometri, la deal, ne închinăm și luăm trenul înapoi spre casă”, povestește doamna Maria.

Recomandări O reporteră Al Jazeera transmitea live în momentul în care avioanele israeliene au lovit Palestine Tower din Gaza | VIDEO

Femeia a avut dreptate. Începând cu ora 04.00, 155 de autocare, care au pornit la intervale de 15 minute din comuna Voluntari, de lângă București, au început să ajungă la Iași.

Autocarele care au adus oamenii din Voluntari

Au fost parcate pe două străzi, de-a lungul râului Bahlui, aproape de Mitropolie, unde circulația a fost oprită. Cei peste 8.000 de pelerini aduși s-au adunat pe străduțele mici care leagă râul Bahlui de catedrală, la spatele rândului, să aștepte să se închine, să viziteze Iașul, iar la 12.00 să plece din nou spre casă.

Peste 8.000 de locuitori din Voluntari au venit sâmbătă la Iași

Credincioși, dar și turiști

Reporterul Libertatea a vorbit cu zeci de astfel de credincioși și s-a întâlnit cu câteva grupuri prin oraș. Nu toți au venit împinși de credință la Iași: o parte nici nu au participat la pelerinaj, doar s-au plimbat pe străzile orașului până la momentul plecării acasă. Ne-am întâlnit cu ei în centru, dimineața, când restul pelerinilor avansau greu în rândul spre raclă.

Recomandări „Mergeau pe străzi şi împuşcau oameni la grămadă”. Cum a trăit un român stabilit în Israel atacul Hamas

Cei mai mulți au bifat însă amândouă obiectivele: mai întâi s-au închinat, apoi au vizitat și orașul.

Coadă la racla Sfintei Parascheva

Un bărbat de 35-40 de ani povestește că a profitat de „cadoul” primarului Florin Pandele și a venit la Iași alături de prieteni: „Am înțeles că se vine și sunt locuri, așa că ne-am urcat și noi în autobuze. Da, am stat la rând, ne-am și închinat, e prima dată când venim”. E abia ora 09.30 și au liber până la prânz să viziteze orașul.

„Ne rugăm să avem voință de a veni din nou”

Mulți dintre oamenii veniți din Voluntari au trecut sâmbătă s-au închinat pentru prima dată a racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Și mai mulți sunt însă cei care au mai multe călătorii la activ.

Doamna Mărioara vine de opt ani cu autocarele puse la dispoziție de Primăria Voluntari. În fiecare an, pleacă în jur de 22.30 din Voluntari, călătorește toată noaptea, dimineața se pune la coadă, se roagă pentru sănătate, pentru familie, apoi pleacă din nou acasă.

Recomandări „Un eșec colosal”. Asaltul surpriză cu „mii de rachete” al Hamas șochează Israelul și atrage acuzații. „Unde e Armata? Poliția? Serviciile secrete?”

Doamna Mărioara vine de opt ani la Iași cu autocarele puse la dispoziție de Primăria Voluntari

„Sfânta m-a ajutat foarte mult și mă bucur că pot veni așa la Iași: sunt foarte mulți oameni care vor să ajungă la pelerinaj și care n-ar fi putut să o facă altfel decât cu autocarele primăriei. Sunt în grupul nostru, da, ne rugăm pentru sănătate și pentru voința de a veni din nou”, spune femeia de 65 de ani.

Doamna Elena Mihai are 67 de ani și este pentru prima dată la Iași, să se închine la moaștele Sfintei Parascheva. Au îndemnat-o vecinele care vin an de an. S-a înscris și s-a urcat în autocar.

Doamna Elena Mihai a făcut pentru prima dată pelerinajul la Iași

„M-a ajutat Dumnezeu să vin și eu la Sfânta Parascheva, că nu am mai fost niciodată aici în zonă. Am venit să mă rog pentru sănătate, familie, copii, am soțul bolnav, e paralizat. Da, drumul a fost greu, dar suportabil, am ajuns la 4 jumătate și am stat aproape cinci ore. Cred că mai vin, ce-am să fac, dacă am început și tot se poate”, a spus doamna Elena.

„Am venit și o să tot vin”

Doamna Vasilica Trandafir vine de 12 ani la Iași, iar în anii pandemiei, când primăria n-a mai organizat deplasările către Iași, a venit pe cont propriu „și tot am intrat eu, chiar dacă nu era voie”.

„Am 59 de ani, vin pentru că așa simt nevoia, să mă liniștesc. Așa simt eu: aici mi-a mers bine, tot ce m-am rugat la Dumnezeu și la Cuvioasă, mi-au ajutat. Așa o fi mentalitatea mea, nu știu. Și când am fost bolnavă, și când am avut probleme cu copiii, a fost bine”, povestește femeia.

Din grupul care se strecoară încet prin coridorul format de jandarmi apare și doamna Liliana Popescu, puțin trecută de 50 de ani, alături de soțul ei.

Liliana Popescu l-a adus și pe soțul său să se închine la racla Sfintei Parascheva

„E prima dată când vine soțul și a doua oară când vin eu. A fost prea bine și mi-a făcut bine și mie, și familiei. Mi-a făcut bine de sănătate, că am avut o cumpănă foarte grea. Am avut un caz de moarte, un frate de-al meu a fost de trei ori în comă și medicii i-au dat 1% șanse de trăit. Așa că suntem patru surori, am venit toate anul trecut la Iași să ne rugăm, și când ne-am întors acasă și-a revenit. A fost o minune, de asta am venit și o să tot vin, așa ceva nu pot să uit, ce minune ne-a făcut”, spune Liliana.

Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva continuă până cel puțin duminică, 15 octombrie, punctul culminant fiind slujba de pe 14 octombrie, de hram, la care sunt așteptați să participe 90.000 de persoane.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Fotografii: Cătălin Hopulele