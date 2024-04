Nicolae Ciucă a fost întrebat cum comentează declaraţia premierului Marcel Ciolacu, potrivit căreia Buzăul nu este în Moldova, dar şi o altă afirmație a liderului PSD, care a spus că „jignirea adevărată este când propui candidați precum un hoț de tablă și un primar penal”, cu referire la liberalii Costel Alexe, respectiv Mihai Chirica.

„I-am rugat pe toţi membrii PNL să aibă o abordare în campanie cât se poate de pozitivă. Să trecem de la partea asta de ură şi jignire, pentru că până la urmă, dacă rezumăm campania la jigniri şi la tot felul de invective adresate unui candidat sau altuia, nu rezolvăm şi nu cred că îi convingem pe cetăţenii români că avem ceva în cap pentru ceea ce înseamnă administrarea la nivel local sau central”, a spus al doilea om în stat la sediul Biroului Electoral Municipal, unde Sebastian Burduja și-a depus candidatura la Primăria Capitalei, potrivit Agerpres.

Și a continuat: „În ceea ce priveşte acea declaraţie, vă pot spune că într-adevăr am lucrat şapte ani în Moldova şi în Buzău, iar la un moment dat am fost întrebat dacă după atâţia ani mă simt ca fiind de-al locului. Le-am zis că da, mă simt a fi şi moldovean, pentru că am lucrat acolo şi mi-a plăcut să lucrez cu oamenii. M-am simţit român şi la Focşani, şi la Suceava, şi la Buzău şi la mine la Pleniţa.

Întrebat dacă Buzăul este în Moldova, Ciucă a răspuns: „Buzăul este în România. Ştim cu toţii unde este Buzău”.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, 25 aprilie, la Timișoara, într-un răspuns la o întrebare a presei despre reforma administrativă privind regionalizarea României, că „Buzăul nu e în Moldova și vă rog frumos să nu mă jigniți!”. În replică, o asociaţie civică din Iaşi i-a cerut lămuriri, iar șeful PSD a revenit și a transmis că a fost o glumă interpretată politic și că le cere scuze celor care s-au simțit jigniți.

Plasarea județului Buzău în regiunea Moldova poate fi confuză pentru cei nefamiliarizați cu delimitările administrative. Buzăul este în sud-estul țării, într-o zonă asociată cu Muntenia, iar din punct de vedere administrativ este încadrat în regiunea de dezvoltare Sud-Est, nu în regiunea Moldova.

