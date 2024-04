Cazul este reflectat de presă de câteva zile, după publicarea unei înregistrări video a arestării. În imaginile surprinse de camera corporală a unui poliţist, care circulă pe reţelele de socializare, se aude cum bărbatul spune de mai multe ori că nu poate respira în timp ce este ţinut la podea, încătuşat, iar agentul ţine genunchiul pe spatele său.

Bărbatul, în vârstă de 53 de ani, a murit în câteva minute, iar scena a avut loc joi, 18 aprilie, la ora locală 20:00.

WARNING: GRAPHIC ⚠️ Police in Ohio commit an extrajudicial execution on a man who's heard saying „I can't breathe.” One of the cops proudly says „I've always wanted to be in a bar fight” while Frank Tyson, 53, is facedown on the floor dying without first aid. pic.twitter.com/Evlr46BHZF