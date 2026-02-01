Medicii au rămas stupefiați după ce au descoperit că sursa durerilor abdominale ale unui pacient de 24 de ani era un proiectil de artilerie vechi de peste un secol.

Tânărul s-a prezentat la urgențe acuzând dureri severe. După investigațiile inițiale, chirurgii au decis să îl opereze de urgență, moment în care au găsit blocat în rectul bărbatului un obuz datând din 1918, perioada Primului Război Mondial.

Intervenția geniștilor în sala de operație

Dată fiind natura explozivă a obiectului descoperit, personalul medical a alertat imediat autoritățile.

O echipă de experți în dezamorsarea bombelor (EOD) a sosit la spital pentru a securiza zona și a inspecta proiectilul.

Specialiștii au stabilit că obuzul, care avea dimensiuni de 16 centimetri lungime și 4 centimetri lățime, era inert și nu prezenta un risc iminent de explozie, permițând astfel finalizarea procedurilor medicale în siguranță.

Explicații bizare și lipsa acuzațiilor

După incident, pacientul a oferit o explicație surprinzătoare, susținând că a introdus cartușul în corp „fără să știe ce este”.

Poliția urmează să îl audieze pe tânăr după recuperare, nu pentru a-l sancționa, ci strict pentru a determina originea și traseul muniției istorice.

Surse judiciare au precizat că Parchetul din Toulouse nu intenționează să formuleze acuzații penale împotriva bărbatului, incidentul fiind încadrat la capitolul accidente domestice neobișnuite.

