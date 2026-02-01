Rechizitoriu la adresa guvernului

Protestul masiv, organizat de asociația „Milioane de momente pentru democrație” (Milion chvilek), s-a transformat într-un rechizitoriu dur la adresa guvernului condus de Andrej Babiš și, în special, a ministrului de Externe, Petr Macinka.

Potrivit estimărilor organizatorilor, aproximativ 90.000 de persoane au ocupat Piața Orașului Vechi (Staroměstské náměstí) și s-au extins către Piața Wenceslas, deși poliția nu a furnizat încă cifre oficiale.

Oamenii au ieșit în stradă nu doar în capitală, ci și în alte orașe din țară, denunțând comportamentul considerat „lipsit de demnitate” al executivului.

Furia străzii: „Oameni imaturi care nu ar trebui să ocupe funcții”

Principalul vector al nemulțumirii populare este atitudinea ministrului de Externe, Petr Macinka (reprezentant al formațiunii Motoristé sobě / Șoferii înșiși), și a premierului Andrej Babiš. Manifestanții acuză executivul că acționează strict în interes personal și subminează autoritatea președintelui.

„Este pur și simplu lipsit de demnitate din partea lor să se comporte așa față de președinte. Comportamentul lor este pur și simplu inacceptabil. Sunt oameni imaturi care nu ar trebui să ocupe deloc o astfel de poziție”, a declarat o participantă venită special din Kokořín pentru a protesta.

Un alt manifestant a subliniat ruptura dintre clasa politică aflată la putere și interesele societății: „Politicienii și oamenii cu propriile interese personale au ajuns la putere. Cred că, deși au fost aleși democratic, nu pot face pur și simplu ce consideră de cuviință. Ar trebui să acționeze pentru întreaga societate”.

Ultimatumul civic: Ținta de un milion de semnături

Participanții au mărturisit că prezența masivă le-a redat speranța. „Îmi iau o parte din speranță, mai ales din cauza numărului de oameni care simt la fel ca mine”, a spus un bărbat venit din Nový Strašecí alături de un grup de zece persoane.

Protestul a fost catalizat de o petiție online intitulată „Susținem președintele”, care a strâns o susținere impresionantă într-un timp record: peste 600.000 de semnături începând de marți.

Miza organizatorilor este clară: dacă petiția atinge pragul de un milion de semnături, asociația „Milioane de momente” intenționează să convoace o demonstrație de proporții istorice pe câmpia Letná, locul tradițional al celor mai mari proteste din Cehia.

