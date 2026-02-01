Rechizitoriu la adresa guvernului

Protestul masiv, organizat de asociația „Milioane de momente pentru democrație” (Milion chvilek), s-a transformat într-un rechizitoriu dur la adresa guvernului condus de Andrej Babiš și, în special, a ministrului de Externe, Petr Macinka.

Potrivit estimărilor organizatorilor, aproximativ 90.000 de persoane au ocupat Piața Orașului Vechi (Staroměstské náměstí) și s-au extins către Piața Wenceslas, deși poliția nu a furnizat încă cifre oficiale.

Oamenii au ieșit în stradă nu doar în capitală, ci și în alte orașe din țară, denunțând comportamentul considerat „lipsit de demnitate” al executivului.

Furia străzii: „Oameni imaturi care nu ar trebui să ocupe funcții”

Principalul vector al nemulțumirii populare este atitudinea ministrului de Externe, Petr Macinka (reprezentant al formațiunii Motoristé sobě / Șoferii înșiși), și a premierului Andrej Babiš. Manifestanții acuză executivul că acționează strict în interes personal și subminează autoritatea președintelui.

„Este pur și simplu lipsit de demnitate din partea lor să se comporte așa față de președinte. Comportamentul lor este pur și simplu inacceptabil. Sunt oameni imaturi care nu ar trebui să ocupe deloc o astfel de poziție”, a declarat o participantă venită special din Kokořín pentru a protesta.

Un alt manifestant a subliniat ruptura dintre clasa politică aflată la putere și interesele societății: „Politicienii și oamenii cu propriile interese personale au ajuns la putere. Cred că, deși au fost aleși democratic, nu pot face pur și simplu ce consideră de cuviință. Ar trebui să acționeze pentru întreaga societate”.

Ultimatumul civic: Ținta de un milion de semnături

Participanții au mărturisit că prezența masivă le-a redat speranța. „Îmi iau o parte din speranță, mai ales din cauza numărului de oameni care simt la fel ca mine”, a spus un bărbat venit din Nový Strašecí alături de un grup de zece persoane.

Protestul a fost catalizat de o petiție online intitulată „Susținem președintele”, care a strâns o susținere impresionantă într-un timp record: peste 600.000 de semnături începând de marți.

Miza organizatorilor este clară: dacă petiția atinge pragul de un milion de semnături, asociația „Milioane de momente” intenționează să convoace o demonstrație de proporții istorice pe câmpia Letná, locul tradițional al celor mai mari proteste din Cehia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
ANM anunță vreme extremă în București: ger, zăpadă și vânt puternic până pe 4 februarie
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Unica.ro
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Surpriză în showbiz! Celebrul cuplu a anunțat că așteaptă al doilea copil, la un an de la venirea pe lume a fetiței lor: „Cea mai specială formă de iubire„
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebrul cuplu a anunțat că așteaptă al doilea copil, la un an de la venirea pe lume a fetiței lor: „Cea mai specială formă de iubire„
gsp
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
GSP.RO
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
După finala pierdută contra lui Alcaraz, Djokovic a ridicat privirea spre tribuna unde se afla Nadal
GSP.RO
După finala pierdută contra lui Alcaraz, Djokovic a ridicat privirea spre tribuna unde se afla Nadal
Parteneri
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac, da, ea e! Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Vezi dacă ești pe listă
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac, da, ea e! Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Vezi dacă ești pe listă
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Avantaje.ro
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Atenționări Infotrafic pentru șoferi: viscol și ninsoare în sudul Olteniei, Munteniei și Dobrogei
Știri România 22:30
Atenționări Infotrafic pentru șoferi: viscol și ninsoare în sudul Olteniei, Munteniei și Dobrogei
Ce spune un profesor universitar care și-a pierdut deja 26,2% din venituri, după ce Ilie Bolojan insistă să mai taie 10% din cheltuieli
Știri România 22:14
Ce spune un profesor universitar care și-a pierdut deja 26,2% din venituri, după ce Ilie Bolojan insistă să mai taie 10% din cheltuieli
Parteneri
„Vă rugăm! Aceștia sunt copiii noștri!”. Mama unui soldat rus cere intervenția lui Putin după incidentul de la Kupiansk
Adevarul.ro
„Vă rugăm! Aceștia sunt copiii noștri!”. Mama unui soldat rus cere intervenția lui Putin după incidentul de la Kupiansk
Cristi Chivu, dezvăluire emoționantă după Cremonese – Inter 0-2: „M-a trezit fata mea și m-am speriat. Așa trăim perioada asta!”
Fanatik.ro
Cristi Chivu, dezvăluire emoționantă după Cremonese – Inter 0-2: „M-a trezit fata mea și m-am speriat. Așa trăim perioada asta!”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Parteneri
Fiica celebrei creatoare de modă Ingrid Vlasov a fost numită cel mai frumos copil din România, cu ani în urmă. Cum arată astăzi Noelle și cu ce se ocupă la 21 de ani
Elle.ro
Fiica celebrei creatoare de modă Ingrid Vlasov a fost numită cel mai frumos copil din România, cu ani în urmă. Cum arată astăzi Noelle și cu ce se ocupă la 21 de ani
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Imagini needitate cu Oana Radu după ce s-a îngrășat. A început dieta și merge la sală: „Îmi asum că așa arăt”
Stiri Mondene 16:55
Imagini needitate cu Oana Radu după ce s-a îngrășat. A început dieta și merge la sală: „Îmi asum că așa arăt”
Cum a pozat-o Ellen DeGeneres pe soția Portia de Rossi de ziua ei de naștere. A împlinit 53 de ani: „Persoana mea preferată”
Stiri Mondene 15:34
Cum a pozat-o Ellen DeGeneres pe soția Portia de Rossi de ziua ei de naștere. A împlinit 53 de ani: „Persoana mea preferată”
Parteneri
EXCLUSIV. Adi Vasile, dezvăluiri despre „Survivor”. Cine l-a însoțit în secret în Republica Dominicană: „Nu va fi ușor când va pleca”
TVMania.ro
EXCLUSIV. Adi Vasile, dezvăluiri despre „Survivor”. Cine l-a însoțit în secret în Republica Dominicană: „Nu va fi ușor când va pleca”
"Buni, mă teroriza, mă înjura, mă bătea". Adolescentul criminal a plănuit uciderea lui Mario în detaliu
ObservatorNews.ro
"Buni, mă teroriza, mă înjura, mă bătea". Adolescentul criminal a plănuit uciderea lui Mario în detaliu
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Libertateapentrufemei.ro
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Parteneri
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
GSP.ro
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
Novak Djokovic, după prima finală pierdută la Australian Open: „Am încredere mereu că pot câștiga, dar nu m-am așteptat, e o diferență”
GSP.ro
Novak Djokovic, după prima finală pierdută la Australian Open: „Am încredere mereu că pot câștiga, dar nu m-am așteptat, e o diferență”
Parteneri
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax.ro
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani
KanalD.ro
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani

Politic

Reacția ministrului Alexandru Rogobete când este întrebat dacă vor fi daţi oameni afară din sistemul de sănătate
Politică 22:55
Reacția ministrului Alexandru Rogobete când este întrebat dacă vor fi daţi oameni afară din sistemul de sănătate
Eliminarea CASS pentru mame, sprijin pentru copiii din familii vulnerabile, pensii one-off: cele trei măsuri votate de PSD în ședința de la Vila Lac
Politică 20:50
Eliminarea CASS pentru mame, sprijin pentru copiii din familii vulnerabile, pensii one-off: cele trei măsuri votate de PSD în ședința de la Vila Lac
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Românii care și-au făcut o echipă de fotbal într-o țară importantă din Europa și obțin rezultate remarcabile
Fanatik.ro
Românii care și-au făcut o echipă de fotbal într-o țară importantă din Europa și obțin rezultate remarcabile
Trucuri pentru a-ți aminti mereu unde ai pus lucrurile
Spotmedia.ro
Trucuri pentru a-ți aminti mereu unde ai pus lucrurile