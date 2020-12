Miliardarii americani par să fie într-un vizibil proces de migrație. Tom Brady, faimosul jucător de fotbal american, și soția sa Gisele Bündchen au cumpărat o proprietate de 17 milioane de dolari pe exclusivista insulă Indian Creek, din Miami Beach.

Jared Kushner și Ivanka Trump, despre care se spune că ar fi plătit 30 de milioane de dolari pentru un teren pe aceeași insulă, ar putea să le fie vecini, scrie Bloomberg.

Recent au apărut vești potrivit cărora fondul de investiții Elliott Management Corp. își mută sediul din Manhattan în sudul Floridei și că o altă firmă de investiții, Blackstone Group Inc., va deschide de asemenea un birou acolo. Și Goldman Sachs Group Inc. ia în calcul să își mute parte a operațiunilor în regiune.

Iar asta nu se întâmplă doar pe coasta de est. În ultimele luni, investitorii David Blumberg și Keith Rabois au părăsit San Francisco pentru Miami.

Și Austin este o destinație importantă. Elon Musk pleacă din Los Angeles către centrul tehnologic din Texas, acolo unde noua fabrică Tesla este în construcție.

Larry Ellison a anunțat la rândul său că Oracle își va muta sediul acolo, din Silicon Valley, unde ase află acum. CEO-ul DropBox Drew Houston și cel al Splunk Inc, Douglas Merritt, ar fi luat la rândul lor inițiativa de a se muta în Austin.

Cât valorează un miliardar

Când investitorul miliardar David Tepper a plecat din New Jersey către Miami Beach în 2015, a lăsat un gol în bugetul orașului pe care experții l-au estimat la aproximativ 100 de milioane de dolari anual. Interesant este că Tepper s-a mutat înapoi în New Jersey între timp.

Situația este vizibilă în New York. În jur de 80% din impozitele pe venit încasate în New York vin de la 17% dintre rezidenți, cei care câștigă mai mult de 100.000 de dolari pe an. Dacă doar 5% dintre acești oameni ar decide să se mute, atunci orașul ar rămâne fără un miliard de dolari din impozite.

Dar de ce se mută miliardarii?

Diferențele majore dintre nivelurile impozitelor locale le permit miliardarilor să economisească milioane sau chiar zeci și sute de milioane de dolari, dacă se mută din statele cu impozite mai mari – de obicei cele democrate – în statele cu impozite mai mici – de obicei cele republicane.

Iar mutarea este simplă. Pentru state precum Florida, condițiile obținerii rezidenței nici măcar nu sunt foarte restrictive. Rezidenții nu sunt obligați să petreacă un număr minim de zile acolo.

Această tendință nu înseamnă evident sfârșitul unor orașe precum New York sau San Francisco. De fapt, mulți dintre investitorii din New York sau San Francisco se mută personal, fără să își ia și afacerile cu ei. Majoritatea companiilor în care au investit – cu tot cu angajații acestora – vor rămâne cel mai probabil acolo unde se află și acum.

Afacerea sau producția nu se mută și ele. Ce se schimbă de fapt este adresa celor care dețin și controlează capitalul.

E clar însă că pe termen lung, capacitatea orașelor de a atrage noi generații de oameni de afaceri le va asigura supraviețuirea financiară. Dacă politicile nu se schimbă, bugetele orașelor din care migrează oamenii cu venituri mari vor suferi, iar cele mai dezavantajate cartiere vor fi primele victime ale reducerilor de cheltuieli publice și ale austerității.

Cauzele migrației miliardarilor

În vreme ce pandemia a accelerat munca de la distanță, migrația miliardarilor a fost cel mai probabil declanșată de schimbările operate de administrația Trump în codul fiscal, scrie Bloomberg.

În SUA, impozitele de stat sunt, în general, tratate ca o cheltuială deductibilă pentru calculul impozitelor federale. Dar legea fiscală din 2017 a impus o limită pentru deducerea impozitului de stat și local (”SALT”), care a ridicat rata efectivă de impozitare a persoanelor cu venituri medii și mari.

Au fost avantaje, prin urmare, statele cu taxe și impozite mai mici.

Până de curând, orașele cu impozite mai mari aveau o șansă de a lupta cu cele care au taxe mai reduse. Nu mai este cazul. De aceea, mulți politicieni din statele democrate cer acum viitoarei administrații să renunțe la modificările operate de Trump.

Și această variantă este criticată de unii economiști progresiști, care spun că ea echivalează cu o reducere de taxe pentru bogați de până la 100 de miliarde de dolari pe an, în total.

Un lucru cet este că sub presiunea democraților din orașele afectate, administrația Biden va fi nevoită să găsească o soluție.

Există multe motive pentru a critica reducerea de impozite oferită miliardarilor, dar efectul acestei migrații asupra bugetelor statale și locale trebuie analizat serios, la toate nivelurile guvernului.

Pe măsură ce tot mai mulți americani, în special cei mai bogați dintre ei, au posibilitatea de a alege unde să muncească, orașele și statele vor trebui să găsească noi modele fiscale care să ia în calcul atât adresa patronilor, cât și a companiilor lor, mai scrie Bloomberg.

Când oamenii care provin dintr-o clasă avantajată pot locui la mii de kilometri depărtare de locul unde muncesc, acest lucru privează orașele de venituri vitale.

