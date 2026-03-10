Frații Marian și Józef Koral (70 de ani) au transformat o mică afacere locală din 1979 într-un imperiu al înghețatei. Compania este acum condusă de copiii lui Józef.

Familia Koral ocupă locul 70 în clasamentul Forbes 2026 al celor mai bogați polonezi, cu o avere de 1,79 de miliarde de zloți (416,7 milioane de euro).

Marian Koral, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din Polonia și cofondator al renumitei companii producătoare de înghețată Koral, s-a stins din viață pe 8 martie, la vârsta de 74 de ani, după o luptă grea cu o boală gravă.

Originar din Nowy Sącz, Koral a pus bazele afacerii de succes împreună cu fratele său, Józef, în 1979.

Tatăl, membru al Rezistenței

Cu sprijinul fraților mai mari Jan și Władysław, cei doi au început cu o mică cofetărie și un bar de cocktailuri la parterul unui bloc din Limanowa, dar au transformat afacerea într-un adevărat imperiu al înghețatei, cunoscut în toată Polonia.

Tatăl fraților a fost curier pentru mișcarea clandestină poloneză în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, ducând oameni peste graniță, în Slovacia și apoi în Ungaria. A fost rănit în timpul unei ambuscade și și-a pierdut un picior. După război, s-a mutat la Nowy Sącz, unde cumpărat o casă de tip bloc pe una dintre străzile orașului vechi.

Jan, fratele mai mare, s-a făcut cofetar

Încă din copilărie, frații Koral făceau comerț la tarabele familiei din multe orașe din apropiere, în regiunea Sądecczyzna. Acest lucru le aducea niște bani, dar doar suficienți pentru a oferi o educație solidă fiului lor cel mare, Władysław. Acesta a devenit profesor. Jan, al doilea fiu al lor, a găsit o altă cale și a deprins tainele meseriei de cofetar.

În 1968, Jan a primit o licență pentru a conduce o cofetărie. Se numea „Bajka”. A făcut-o în casa familiei sale. Până acum câțiva ani, Jan a continuat să conducă afacerea împreună cu soția și copiii săi. Deținea mai multe magazine și gelaterii.

Fratele lor mai mare i-a adus în afacere pe Marian și Józef. Inițial, au învățat de la el cum să facă înghețată, dar au decis rapid să pornească pe cont propriu.

Au început dintr-un subsol

Aveau puțini bani pentru a-și începe propria afacere. Așa că au decis cu înțelepciune să deschidă o cofetărie în altă parte, după ce li s-a refuzat licența în Nowy Sącz. S-au mutat la Limanowa, la 25 de kilometri distanță, unde au deschis un bar de cocktailuri. Frații își făceau înghețata în subsol. Tinerii dormeau pe rând acolo. și timp de mulți ani, s-au ocupat singuri de această operațiune.

În anii 80, frații au lansat primul „camion de înghețată” din Polonia. Această funcție era îndeplinită de un mic Fiat 126p alb.

Când Polonia s-a deschis către numeroase companii occidentale la începutul anilor 90, frații Koral au acceptat din nou provocarea.

300 de înghețate pe minut și reclama, sufletul comerțului

Au luat un împrumut, enorm pentru acea vreme, în valoare de 1,5 milioane de mărci germane. Cu acești bani, au construit prima lor fabrică în Limanowa și au achiziționat aparate italiene de înghețată. Aparatul putea produce și ambala 300 de înghețate pe minut. Piața a fost receptivă însă, în ciuda prezenței unor companii străine precum Algida și Schöller.

Frații Koral au un talent deosebit pentru marketing. Au fost una dintre primele companii din Polonia care au înțeles marea putere a publicității, așa că au angajat pentru acest departament cele mai strălucite „capete” disponibile pe piață la acea vreme.

Reclamă la înghețata Koral

Familia deține acum mărcile „Înghețata Koral” și „Frații Koral, înghețată ca odinioară”.

Conduc copiii

Compania, care poartă numele familiei, a devenit un simbol al succesului antreprenorial discret, frații Koral evitând să fie în lumina reflectoarelor. În prezent, afacerea este condusă de copiii lui Józef Koral, Izabela, Monika și Michał Koral.

Compania produce înghețată în fabricile din Limanowa, Nowy Sącz și Tarnów. Face înghețată pe băț, la cornet sau la cupă.

Potrivit clasamentului din 2026 al revistei Forbes, aceștia ocupă locul 70 în topul celor mai bogați polonezi, cu o avere estimată la 1,79 de miliarde de zloți (416,7 milioane de euro).

Lamborghini și Maybach, conace, dar și fapte bune

Frații sunt adesea văzuți în Maybach-uri sau Lamborghini. Casele lor și cele ale copiilor lor sunt conace frumoase.

Frații Jozef și Marian Koral. Foto: Onet

În 2005, au finanțat un monument dedicat Sfântului Ioan Paul al II-lea în piața din Nowy Sącz. A costat peste două milioane de zloți (460.000 de euro).

În ultimii ani, au achiziționat, de asemenea, ambulanțe moderne cu tracțiune integrală pentru serviciul medical de urgență din Nowy Sącz. Vehiculele au intrat în serviciu în 2009 și 2016.

La începutul pandemiei, fondatorii imperiului de înghețată au donat 800.000 de zloți, circa 200.000 de euro, spitalului din Nowy Sącz.

Marian Koral va fi condus pe ultimul drum pe 11 martie, în orașul său natal, Nowy Sącz. Slujba de înmormântare va avea loc la ora 13.00, la Biserica Sfântului Duh, urmată de procesiunea funerară către cimitirul de pe strada Rejtana, la ora 15.00.

