Un soldat francez stă de pază în fața gării Gare de l'Est, după ce un soldat al Operațiunii Sentinel a fost rănit în umăr de un bărbat înarmat cu un cuțit, la Paris, pe 15 iulie 2024. Bărbatul suspectat că a înjunghiat luni seara un soldat în gara Gare de l'Est din Paris are 40 de ani și este deja cunoscut oamenilor legii pentru o crimă comisă în 2018, pentru care a fost internat într-un spital de psihiatrie, au declarat surse din poliție pentru AFp. Foto Profimedia