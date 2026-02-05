„Performanță, stil și versatilitate”

Anunțul a fost făcut pe Facebook de către reprezentanții Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța, unde sunt oferite detalii despre aeronava folosită.

„Echipa de fotbal american New England Patriots deține două avioane Boeing 767-300ER (înregistrate N36NE și N225NE), operate de Omni Air International pentru deplasarea echipei. Aceste aeronave au o grafică personalizată în culorile albastru, alb și roșu, cu logo-ul echipei pe coadă și inscripția „New England Patriots”. Când nu sunt folosite de echipă, avioanele sunt operate de Omni Air pentru misiuni de charter, inclusiv transport militar. Performanță, stil și versatilitate – exact ca Patriots”, se arată în mesaj.

MApN confirmă că SUA retrag o parte din militarii trimiși în România

La sfârșitul lunii octombrie 2025, Statele Unite au anunțat că vor reduce numărul trupelor americane dislocate în Europa, în cadrul unui proces de reevaluare a posturii militare globale, iar România și ceilalți aliați NATO au fost informați despre această decizie, a anunțat Ministerul Apărării.

„România și Aliatii au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa. Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu”, a transmis MApN.

Doar 1.000 de militari americani vor mai rămâne în România, potrivit Ministerului Apărării de la București.

Retragerea trupelor americane din România și din alte state din Europa de Est transmite un semnal greșit și este lipsită de logică strategică, afirmă generalul în rezervă Ben Hodges, fost comandant al Forțelor Armate ale SUA în Europa, într-un interviu acordat lui Adelin Petrișor, relatează TVR Info.







