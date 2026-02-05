Anca Dinicu, una dintre cele mai apreciate actrițe din tânăra generație, a vorbit recent despre momentele dificile din viața ei, care au dus-o în pragul burnout-ului. În cadrul unui podcast, vedeta a dezvăluit că lipsa odihnei și stresul acumulat au fost factorii principali care au determinat-o să caute ajutor specializat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Inițial, Anca s-a adresat unui medic endocrinolog, fără să realizeze exact natura problemei, iar acesta i-a recomandat să consulte un psihiatru. În urma evaluării, actrița a primit tratament pe bază de plante pentru a-și regăsi liniștea și echilibrul interior.

„Mi-a dat niște pastiluțe pe bază de plante, deci hai să ne liniștim. Adică, ceva cu șofran. Nu m-am dus eu direct, mi-a recomandat un alt doctor. Eu m-am dus la endocrinolog. Am zi să fac niște analize hormonale, că trebuie. Eu sunt și puțin ipohondră și îmi place să verific, să mă știu eu bine. Mi-a zis endocrinologul să mă duc la psihiatru, căci crede că este vorba de un burnout. Și m-am dus, am vorbit vreo oră, nu au fost 2-3 întrebări. În ultimul an nu am dormit deloc. Aseară m-am trezit de patru ori. Lipsa somnului m-a dus aici. Am avut un an nebun”, a declarat Anca Dinicu, în podcastul lui Speak.

Vedeta a subliniat importanța recunoașterii propriilor limite și a apelării la specialiști atunci când corpul și mintea dau semne de epuizare.

Cum s-a schimbat Anca Dinicu după ce a devenit mamă

Anca Dinicu a devenit pentru prima oară mamă în luna noiembrie a anului 2024, la vârsta de 34 de ani, când a adus pe lume un băiețel. De atunci, viața actriței și a partenerului ei, Georgian Păun, s-a schimbat total. În cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre perioada delicată prin care a trecut după naștere.

Actrița a recunoscut impactul uriaș al schimbărilor hormonale, dar și fricile care au apărut odată cu venirea pe lume a fiului ei, Radu, născut în noiembrie 2024.

„Cred că sunt mai calmă și mai răbdătoare ca niciodată. Dar nu văd tot ce fac ca pe un sacrificiu. Și, sincer, dacă aș începe să simt că e un sacrificiu, cred că ar fi un semnal de alarmă pentru mine. Înseamnă că, undeva, ceva nu mai este în echilibru! Ce m-a surprins cel mai mult? Faptul că, efectiv, secundă de secundă trebuie să fii acolo cu totul.

Nu doar prezentă fizic, ci cu toți «creierii» la tine. Copilul are nevoie de tine constant, nu există pauză. Poate obosești, poate cedezi uneori, dar trebuie să fii acolo cu inima și cu mintea. Nu știu dacă m-a schimbat complet, dar cu siguranță m-a adus mai aproape de o versiune a mea mai așezată și mai atentă la ce contează cu adevărat”, a declarat Anca Dinicu pentru revista VIVA!.