Rafinarea minereurilor rare, cea mai mare provocare a industriei

„Cea mai mare provocare în materie de pământuri rare și materiale rare este rafinarea lor. Astăzi, Asia deține peste 80% din capacitățile de rafinare a pământurilor rare la nivel mondial”, a explicat ministrul Bogdan Ivan la Digi 24.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Foto: Hepta

Parteneriat cu o companie americană importantă pentru rafinarea pământurilor rare în România

Bogdan Ivan a anunțat semnarea unui protocol de cooperare cu o importantă companie americană, listată pe bursa NASDAQ, pentru rafinarea pământurilor rare extrase din Groenlanda. Acestea vor fi aduse la Feldioara, în România, unde vor fi prelucrate.

Anterior, Ministerul Energiei a primit o ofertă de la Critical Metals Corp pentru un acord exploratoriu cu Nuclearelectrica și FPCU Feldioara, care ar putea transforma România într-un furnizor constant pentru industriile de microprocesoare, aerospațială și de apărare.

Proiectul permite procesarea la Feldioara a până la 50% din producția de pământuri rare provenită din Groenlanda, creând o capacitate industrială europeană de top.

„Punem bazele primului proiect integrat de extracție, rafinare și consum. Materialele rare vor fi destinate industriei aerospațiale, inclusiv companiei SpaceX, a lui Elon Musk. Este singurul proiect de acest tip din emisfera occidentală”, a subliniat ministrul, citat de News.ro.

Posibile investiții de 3 miliarde de euro în 3 ani

Ivan a precizat că această inițiativă ar putea genera investiții de până la 3 miliarde de euro în următorii zece ani, în funcție de ritmul de implementare. „Odată ce reușim să facem prima rafinărie cu tot ciclul integrat de extracție, rafinare și consum, ne putem dezvolta pe orizontală. Toate companiile mari de high-tech își vor dori să vină în România pentru a procesa aceste pământuri rare aproape de zona de rafinărie”, a mai declarat Ivan, conform News.ro.

Jumătate dintre elementele critice necesare Europei sunt în România

Referindu-se la resursele pe care le deține România, Ivan a menționat că jumătate dintre elementele critice necesare Europei sunt disponibile în țara noastră. „Grafitul este unul extrem de important. România are astăzi 16 din cele 32 de elemente critice la nivel european. Este o oportunitate imensă, iar România este obligată să dezvolte o industrie pentru aceste resurse esențiale”, a spus ministrul.

Trei proiecte românești pe lista celor strategice la nivel european

România a intrat recent pe radarul Uniunii Europene ca țară cu potențial strategic în domeniul materialelor critice, cu trei proiecte miniere care vor beneficia de finanțare europeană de aproximativ 615 milioane de euro, vizând grafit, magneziu și cupru, conform unei analize EY România.

„Am avut trei proiecte câștigate la Comisia Europeană, în valoare de 600 de milioane de euro. Este vorba despre prelucrarea Verde Magnesium la Băița, județul Bihor, prelucrarea și rafinarea cuprului în județul Hunedoara și obținerea de grafen din grafit în județul Gorj. Aceste proiecte sunt continuate acum de colegii mei din minister”, a precizat el.

Cele 17 elemente din categoria pământurilor rare, alături de scandiu și ytriu, sunt folosite, printre altele, pentru:

vehicule electrice

turbine eoliene

centre de date AI

sisteme militare avansate

Potrivit ministrului Energiei, România are un potențial ridicat în procesarea materialelor rare, având o istorie semnificativă în acest domeniu, în special în ceea ce privește materialele radioactive.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE