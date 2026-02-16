De asemenea, pe agenda discuțiilor se află situația economică a companiei și viitorul energiei bazate pe cărbune.

Conducerea CEO a transmis că un Memorandum privind exceptarea companiei de la aplicarea a două articole din Legea nr. 296/2023 a fost deja elaborat, pentru a permite acordarea tichetelor de masă tuturor angajaților.

„Având în vedere rolul strategic al societății în asigurarea securității energetice naționale, precum și necesitatea menținerii unui climat social stabil pentru angajați, Memorandumul a fost transmis de către Ministerul Energiei Ministerului Finanțelor, pentru avizare”, au declarat reprezentanții CEO.

După avizare, documentul va fi supus analizării și aprobării în ședința de Guvern planificată săptămâna viitoare.

Complexul Energetic Oltenia își reafirmă angajamentul față de protejarea drepturilor salariaților și menținerea unui climat de muncă stabil. „Societatea va continua să acționeze responsabil pentru protejarea drepturilor angajaților și pentru asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității”, au subliniat oficialii companiei.

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a declarat că Memorandumul ar fi trebuit deja aprobat, reafirmându-și sprijinul pentru drepturile angajaților.

„Am promovat Memorandumul prin care angajații de la CE Oltenia vor primi banii pentru tichetele de masă. Mi-am asumat această poziție și o susțin prin decizii, documente, dar și public, fără echivoc. Din punctul de vedere al Ministerului Energiei, Memorandumul trebuia deja aprobat în ședința Guvernului României”, a afirmat ministrul.

Bogdan Ivan a subliniat că drepturile lucrătorilor nu pot fi negociate și a atras atenția asupra dificultăților cu care aceștia se confruntă.

„Am spus foarte clar, atât în ședințele de Guvern, cât și în discuțiile cu angajații CE Oltenia, că drepturile oamenilor nu pot fi negociate. Iar CE Oltenia și România nu depinde de 700 de lei/lună/angajat la muncitorii care duc o muncă grea în condiții foarte grele!”, a declarat acesta.

Ministrul a evidențiat necesitatea unui dialog transparent și soluții echilibrate pentru evitarea tensiunilor.

În același timp, el a menționat că a renegociat la nivel european calendarul de închidere a capacităților pe bază de cărbune, reușind să blocheze termenul inițial de 31 decembrie 2025. „Mai mult, în lipsa acestei renegocieri, România risca să piardă aproximativ 1,8 miliarde de euro din PNRR”, a explicat Ivan.

Decizia finală privind Memorandumul revine premierului, însă ministrul energiei a dat asigurări că va continua să sprijine soluțiile care protejează drepturile angajaților și funcționalitatea Sistemului Energetic Național.

„Eu, ca ministru social-democrat al energiei, am făcut toate procedurile ca drepturile oamenilor să fie acordate. Voi continua întotdeauna să susțin deschis soluții care protejează oamenii și păstrează funcționalitatea Sistemului Energetic Național”, a concluzionat Bogdan Ivan.

