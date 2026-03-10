„Ministerul Finanţelor a publicat în transparenţã pachetul de documente aferente proiectului de buget general consolidat pentru anul 2026, construit pe principii de responsabilitate fiscalã, echilibru şi dezvoltare economicã sustenabilã. Bugetul este orientat cãtre mediul de afaceri şi relansare economicã şi este fundamentat pe un nivel record al investiţiilor publice şi pe o utilizare extinsã a fondurilor europene, având ca obiectiv consolidarea creşterii economice şi susţinerea comunitãţilor locale”, susține Ministerul condus de Alexandru Nazare.

Proiectul de buget pentru 2026 este construit pe un deficit estimat la 6,2% din PIB, respectiv 127,7 miliarde lei, nivel care ar urma să scadă la 5,1% din PIB în 2027, potrivit documentului publicat de Ministerul Finanțelor. Produsul Intern Brut este estimat în creștere cu 1%, la 2.045 miliarde lei în 2026.

MF preconizează o creștere a veniturilor de la 34,7% la 36% din PIB, fiind estimate să ajungă la aproximativ 736,5 miliarde lei în 2026, în timp ce cheltuielile totale ale bugetului general consolidat vor crește la 864,3 miliarde lei (42,3% din PIB), de la 808,7 miliarde lei.

