Conform Engadget, această inițiativă face parte din strategia Statelor Unite de a deveni o forță militară „AI-first”, detaliată într-un document publicat în 2023 de actualul Secretar de Război, Pete Hegseth.

Modele AI sunt deja în uz în armata americană

Ministerul de Război al Statelor Unite folosește deja inteligența artificială în operațiuni militare. De exemplu, sursa citată a scris că modelul Claude, dezvoltat de Anthropic, ar fi fost utilizat pentru capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, și pentru un atac asupra Iranului.

Aceste evenimente au avut loc chiar după ce Administrația Trump a interzis folosirea tehnologiilor Anthropic de către agențiile federale.

Antrenarea modelelor pe date clasificate ar putea oferi răspunsuri mai precise și mai detaliate, relevante pentru scenarii care nu sunt publice, spun experții citați de MIT Technology Review.

Proiectul ar urma să fie desfășurat într-un centru de date securizat, autorizat pentru proiectele guvernamentale clasificate, iar Pentagonul ar rămâne singurul proprietar al datelor utilizate.

Riscul unui acces neautorizat

Aalok Mehta, fost responsabil de politici AI la Google și OpenAI, a avertizat că astfel de inițiative implică riscuri.

„Nu este vorba că informațiile ar putea deveni publice, deoarece modelele sunt create special pentru scopuri militare. Totuși, dacă același model este folosit la scară largă în Ministerul de Război, personal fără acces autorizat ar putea obține informații clasificate”.

Parteneriate cu companii AI

Dacă acest proiect va fi implementat, Pentagonul ar putea colabora cu OpenAI și xAI, companii care au semnat recent acorduri cu agenții guvernamentale.

În schimb, Anthropic, care a refuzat să permită utilizarea tehnologiei sale pentru supravegherea în masă și arme autonome, probabil nu va fi implicată.

Refuzul său a dus, în 2020, la interzicerea tehnologiilor sale în toate agențiile federale de către Administrația Trump. Rămâne de văzut cum va influența acest demers echilibrul între securitate și etică în utilizarea inteligenței artificiale în domeniul militar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE