Ministrul pentru Inteligență Digitală al Albaniei, primul oficial virtual din lume, s-ar putea confrunta cu o criză de identitate, întrucât actrița pe baza căreia a fost creat avatarul său a dat în judecată guvernul.

În august 2025, premierul Albaniei, Edi Rama, a atras atenția internațională propunând ideea unui ministru sau premier sub formă de inteligență artificială, O lună mai târziu, acesta a anunțat numirea lui Diella, un oficial virtual alimentat de inteligență artificială, responsabil cu combaterea corupției în achizițiile publice.

Diella era deja cunoscută în Albania ca un chatbot pe platforma de servicii guvernamentale e-Albania. Avatarul a fost creat folosind chipul și vocea actriței Anila Bisha, în baza unui contract care a expirat pe 31 decembrie 2025.

În septembrie 2025, odată cu promovarea sa la rang de ministru, imaginea sa a fost proiectată în Parlament și difuzată la nivel mondial,

Totuși, Anila Bisha a intentat acum un proces împotriva Consiliului de Miniștri, premierului, unei companii private implicate în proiect și Agenției Naționale pentru Societatea Informațională (AKSHI).

Actrița susține că guvernul i-a folosit în mod neautorizat imaginea și vocea, depășind limita contractuală stabilită pentru utilizarea exclusivă pe platforma e-Albania.

Conform documentelor judiciare publicate de mai multe instituții media locale, Bisha solicită o ordonanță de interdicție pentru utilizarea imediată a imaginii sale până la soluționarea cazului. Aceasta afirmă că utilizarea neautorizată i-a cauzat prejudicii semnificative și ireversibile.

Într-un interviu televizat din septembrie 2025, Bisha a explicat că a înregistrat materiale audio și video extinse pentru chatbot-ul e-Albania, în baza unui contract limitat în timp și pentru o remunerație simbolică. Ea a subliniat că nu și-a dat acordul pentru alte utilizări.

Purtătorul de cuvânt al guvernului albanez, Manjola Hasa, a declarat: „Albania este o țară democratică liberă unde, ca în orice altă țară fără cenzură, oamenii sunt liberi să gândească și să acționeze pe căi legale împotriva guvernului. Din punctul nostru de vedere, acest proces este o absurditate, dar suntem deschiși să-l soluționăm în instanță”.

