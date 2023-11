Ligia Deca spune despre bursele acordate elevilor că societatea civilă nu s-a înțeles asupra a cea ce înseamna merit si de aici au izbucnit polemicile: „Scopul declarat și intenția a fost înțeleasă, fără să agreem împreună ce înseamnă merit în societate”. Ministra face referire la dezbaterile legate de faptul că 2% dintre elevii cu bursă de merit au medii sub 5 în acest an, 150 dintre ei cu note sub 2.

Societatea civilă implicată în politicile publice

De asemenea, Deca crede că în politicile publice din educație ar trebui să fie implicată toată societatea printr-o „disponibilitate să accepte atât existența problemei cât și viabilitatea soluțiilor”.

„Ministerul Educației, Guvernul în ansamblu, au avut o perioadă extrem de grea.

Au trebuit să facă niște alegeri imposibile uneori, între sănătatea publică și dreptul la educație, între a rămâne pe linia de plutire economic și a proteja pe cei mai vulnerabili”, spune Deca despre perioada pandemiei.

„Nu poți învăța un copil să scrie cu mouse-ul”

Ministra recunoaște neajunsurile aduse de școala online și impactul pe care aceasta l-a avut asupra procesului de învățare al copiilor: „Vorbeam cu educatoare sau cu învățătoare în perioada pandemiei care îmi spuneau, unele dintre ele cu lacrimi în ochi, că nu poți învăța un copil să scrie cu mouse-ul”.

Deca își încheie speech-ul amintind de relația dintre mama și copilul ei de la care a învățat, prin faptul că bunica își lăuda și încuraja nepotul, că dacă îi spui unui copil „că este puțin mai mult decât acum el va crede asta și se va comporta ca atare”.

„Deci, poate că un pic de înțelegere, un pic de încredere și un pic de laudă meritată poate să ducă educația mai departe decât este ea acum”, conchide Deca.

În cadrul aceleiași conferințe, sunt invitați și alți actanți din educație, profesori din învățământul preuniversitar sau universitari, specialiști în educație ori psihoterapeuți.