Miniștrii Petre Daea, Marius Dunca se poziționează în tabăra Dragnea, alături de Florian Bodog, Lucian Georgescu și Gheirghe Șimon

Mai mulți miniștri și-au transmis poziționarea față de conflictul premier-partid, în mesaje postate pe paginile de Facebook sau prin comunicate oficiale. Miniștrii Petre Daea și Marius Dunca se poziționează în tabăra Dragnea. Ministrul Cercetării, Lucian Georgescu spune că este o idee bună convocarea Cex-ului, în timp ce ministrul Sănătății Florian Bodog își exprimă încrederea în decizia pe care o va lua conducerea partidului.

Daea: Analizele periodice în partid devin obligatorii şi necesare

”Am crezut, cred și voi continua să cred, în forța colectivă a partidului, în capacitatea de analiză, de pregătire şi de luare a deciziilor. Întotdeauna, coeziunea în partid a fost alimentată de calm, echilibru şi inteligență, izvorâte din dorința de a face bine pentru țară. Programul de Guvernare, prezentat în campania electorală de către preşedintele Liviu Dragnea, aprobat în Parlamentul României, a fost şi rămâne jurământul politic, pe care l-am depus în faţa electoratului şi pe care trebuie să îl ducem la îndeplinire. Acesta este scopul şi rolul nostru, al tuturor acelora care am fost învestiți cu încredere din partea Partidului Social Democrat, cel care a câştigat alegerile şi a generat o majoritate stabilă în Parlament”, spune Petre Daea, în postare.



El mai afirmă că analizele periodice în partid devin obligatorii şi necesare, iar convocarea Comitetului Executiv Național pentru luni, 15 ianuarie, este o secvență a preocupării partidului privind buna desfășurare a activității, în vederea ducerii la îndeplinire a Programului de Guvernare.

Dunca: Guvernul este un guvern politic și fiecare funcție ne-a fost acordată, în mod democratic, prin vot în cadrul Comitetului Executiv Național

Ministrul Marius Dunca, spune că, în calitate de membri ai Guvernului, au obligația să respecte încrederea pe care le-au acordat-o cetățenii și să implementeze Programul de Guvernare.

”Guvernul este un guvern politic și fiecare funcție ne-a fost acordată, în mod democratic, prin vot în cadrul Comitetului Executiv Național.

Partidul Social Democrat este un partid unit și puternic prin fiecare membru, primar și președinte de organizație. Din respect pentru români și pentru membrii PSD, trebuie să luăm decizii și să dezbatem soarta Guvernului, cu deplină responsabilitate, în cadrul Comitetului Executiv Național, nu în spațiul public. Avem datoria și responsabilitatea să le dăm tuturor motive să creadă în România!”, mai spune Dunca, în mesaj.



Georgescu: „Lucrurile trebuie puse la punct pentru a putea să ne vedem de treabă şi să mergem înainte

Și ministrul Ministrul Cercetării şi Inovării, Lucian Georgescu, susţine că este o idee bună convocarea Comitetului Naţional Executiv al PSD, deoarece „lucrurile trebuie puse la punct”.

El declară că, pentru a nu fi afectată activitatea Guvernului şi pentru a nu lăsa loc speculaţiilor, ”situaţia creată trebuie gestionată analitic, dar şi cu celeritate”. „Lucrurile trebuie puse la punct pentru a putea să ne vedem de treabă şi să mergem înainte”, este punctul de vedere al lui Georgescu.

Lucian Georgescu mai spune că, în ceea ce priveşte dinamica actului de guvernare început acum şase luni, Comitetul Naţional Executiv „are rolul determinant în analiza oportunităţii unor eventuale iteraţii, deoarece propunerile pentru membrii Guvernului au fost validate de către CExN”.

Bodog: Sunt încrezător că în cadrul Comitetului Executiv Naţional se va lua o decizie înţeleaptă

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, se declară încrezător că, în Comitetul Executiv Naţional al PSD, se va lua o ”decizie înţeleaptă” şi face apel la calm, responsabilitate şi unitate.

”Sunt încrezător că în cadrul Comitetului Executiv Naţional se va lua o decizie înţeleaptă, care va servi în mod obligatoriu interesul românilor de a avea o guvernare solidă şi eficientă. Scopul nostru este unul singur: continuarea implementării măsurilor din programul de guvernare, pentru care PSD a fost votat masiv de români. La nivelul Ministerului Sănătăţii, în 2018, vom accelera ritmul implementării acestor politici menite a îmbunătăţi calitatea actului medical oferit pacienţilor români, precum şi condiţiile de muncă pentru personalul medical”, a scris Bodog sâmbătă pe Facebook.

Potrivit acestuia, PSD a făcut din Sănătate o prioritate a guvernării, lucru care se vede, spune el, şi în bugetul pentru acest an.

”Cred, aşadar, că avem nevoie de calm, responsabilitate şi unitate ca să realizăm munca pentru care am fost votaţi”, a menţionat Bodog.

Șimon: Liderii centrali ai partidului şi factorii decizionali ai Guvernului să dea dovadă de unitate, de înţelegere şi să ia decizii în consens cu interesul ţării

Și Gheorghe Şimon, ministru al Economiei şi deputat PSD Maramureş, declară că se va „supune necondiţionat” oricărei decizii care va fi luată de către CExN, susţinând că liderii centrali ai partidului şi factorii decizionali ai Guvernului trebuie să dea dovadă de unitate.

Într-un comunicat de presă transmis sâmbătă, Gheorghe Şimon susţine că România are nevoie de stabilitate şi o bună guvernare, iar el se va „supune necondiţionat” oricărei decizii care va fi luată de către CExN.

„În calitate de parlamentar ales şi în calitate de ministru numit de către colegii mei din PSD, consider că, în primul rând, România are nevoie de stabilitate şi de o bună guvernare, pentru ca măsurile propuse în campania electorală din 2016 să poată fi respectate, în totalitate. Am ajuns deputat PSD Maramureş, la al doilea mandat, prin votul liber exprimat de cetăţenii judeţului pe care îl reprezint, fiind o poziţie care mă onorează şi mă responsabilizează. Am fost numit ministru al Economiei de către colegii mei din PSD, în cadrul unei şedinţe de Comitet Executiv al partidului. Mesajul meu către toţi cei care mi-au acordat încrederea, învestindu-mă cu votul lor, este acela că mă voi supune, necondiţionat, oricărei noi decizii care va fi luată de către CEx al PSD. Înainte de toate primează interesele României şi ale românilor. România are nevoie de stabilitate, de coerenţă şi de o bună guvernare. Pentru a putea asigura această bună guvernare, este imperios necesar ca liderii centrali ai partidului şi factorii decizionali ai Guvernului să dea dovadă de unitate, de înţelegere şi să ia decizii în consens cu interesul ţării”, a spus Gheorghe Şimon.

