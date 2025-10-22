Alexandru Nazare a explicat că discuțiile în coaliție pe acest subiect sunt încă în desfășurare.

Dezbaterea privind salariul minim, propunere și reacții

„E o discuţie în momentul de faţă în coaliţie pe acest subiect, care nu este încă finalizată. Din punctul meu de vedere, nu ne permitem să creştem salariu minim, astăzi, şi n-ar trebui să-l creştem. În momentul când vom avea un diagnostic foarte clar în coaliţie, vom anunţa acest lucru (…) pentru că totuşi trebuie să ne gândim un pic şi la competitivitatea economiei României”, a afirmat ministrul finanțelor.

În prezent, se analizează și posibilitatea menținerii sumei de 300 de lei neimpozabile în salariul minim.

Ministrul a subliniat importanța de a lua în considerare competitivitatea economiei României în luarea acestei decizii.

IMM România vrea înghețarea salariului minim la 4.050 de lei

Alexandru Nazare a menționat că salariul minim a fost crescut constant în trecut, ceea ce a generat numeroase discuții cu mediul de afaceri. El a adăugat că presiunea ar fi și mai mare asupra companiilor mici în contextul fiscal actual.

Conform calculelor oficiale, formula de calcul prevăzută de legislație ar rezulta într-un salariu minim de 4.325 de lei.

IMM România a propus înghețarea salariului minim la nivelul actual de 4.050 de lei pentru anul viitor, citând presiunile cu care se confruntă întreprinderile românești.

Proteste anunțate din cauza măsurilor de austeritate

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a discutat cu comisarul european Roxana Mînzatu despre posibilitatea înghețării salariului minim. Aceasta a avertizat că o astfel de măsură ar putea duce la o procedură de infringement.

Marile confederații sindicale au anunțat o acțiune de protest amplă pe 29 octombrie în București. Sindicaliștii cer, printre altele, un salariu minim decent și se opun măsurilor de austeritate.

Decizia finală privind salariul minim rămâne în discuție, iar coaliția urmează să ia o hotărâre în această privință. Ministrul finanțelor a subliniat că se va anunța public când se va ajunge la un consens în cadrul coaliției.

