Belarra a publicat pe contul său de X, fostul Twitter, o înregistrare video în care face comentariile respective într-un dialog cu reporterii în timpul unei manifestaţii pro-Palestina din Madrid.

„Astăzi ne aflăm aici, alături de toţi oamenii decenţi din ţara noastră, dar şi de toţi acei oameni din întreaga Europă care doresc să ceară să se pună capăt o dată pentru totdeauna acestui genocid planificat, acestei epurări etnice a poporului palestinian, care este pusă în aplicare de statul Israel”, a declarat Belarra.

Europe will pay dearly for such hypocrisy. European leaders are not up to the severity of what is happening. Today and always, we will defend the Palestinian people against the genocidal State of Israel. pic.twitter.com/Kq942EzAMK