Sute de oameni au luat cu asalt duminică seară pistele de aterizare şi terminalul aeroportului din Mahacikala, capitala republicii ruse majoritar musulmane a Daghestanului, după ce s-a anunţat că un avion care vine din Israel urmează să aterizeze, relatează Reuters, The Times of Israel și AFP.

Conform presei ruse de stat, oamenii au apărut pe acoperişul aeroportul şi pe piste. Înregistrări video postate pe Telegram arată zeci de bărbaţi doborând bariere, încercând să controleze maşinile care ies din aeroport sau forţând porţile din terminal. Într-una dintre înregistrări poate fi văzut un bărbat pe una dintre aripile unui avion al companiei ruse Red Wings.

Mobs break into the Makhachkala airport, in Russias north Caucasus, looking to lynch Jews after rumors spread about the arrival of Jewish refugees from Israel. pic.twitter.com/stMvyqNUqv

It is unusual to witness protests in Russia, as the country often maintains a strict stance on public demonstrations and dissent.



Muslim protesters have encircled the plane arriving from Israel. pic.twitter.com/wfwuKvWTtG