Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, solicită de urgență Agenției de Investigare Feroviară Română (AGIFER) investigarea cu prioritate a incidentului feroviar produs duminică la Băiești și comunicarea rezultatelor investigației, chiar dacă ne aflăm în perioada zilelor libere dinaintea Crăciunului, a transmis ministerul.

Trei vagoane ale trenului IR 1821 București Nord – Arad, au deraiat, duminică, 23 decembrie a.c. la intrarea în staţia Băiești, județul Hunedoara.

Creșterea investițiilor pentru reabilitarea căii ferate este absolut necesară. Am atras atenția, de mai multe ori, că stare de astăzi a infrastructurii feroviare este urmare a lipsei finanțării de-a lungul timpului. În fiecare an, se deteriorează 320 de kilometri de cale ferată și se repară, capital, doar 16 kilometri, în limita bugetelor pe care compania le are la dispoziție. Cred că angajații CFR ar putea face mai mult. Astăzi păzesc niște macazuri, în loc să construiască, în loc să repare”, mai spune ministrul demisionar.

Traficul feroviar este blocat între localitățile Subcetate şi Boieşti din județul Hunedoara, după ce trenul IR. 1821 a deraiat, a anunțat Centrul Infotrafic, din Inspectoratul General al Poliţiei Române Trei vagoane din şase au părăsit şina de cale ferată. Din primele informaţii, o persoană a fost rănită uşor.

