„Prețuri colosale”

Lars Aagaard, ministrul pentru climă, energie și utilități, a declarat miercuri că războiul aflat în plină desfășurare între SUA și Iran a obligat țara să apeleze la rezervele sale de petrol, având în vedere „prețurile colosale” și faptul că nu se întrevede un sfârșit apropiat al conflictului.

„Îi rog pe danezi, vă rog, vă rog, vă rog: dacă puteți renunța la orice tip de consum de energie sau dacă nu este absolut necesar să folosiți mașina, atunci nu o faceți”, a afirmat el pentru publicația locală DR.

Acesta a explicat că o reducere a consumului de energie în perioada următoare va aduce beneficii duble, vizibile atât în buzunarele cetățenilor, cât și la nivelul stabilității guvernamentale.

„În primul rând, acest lucru se va simți direct în portofelul fiecăruia, iar în al doilea rând, ne va ajuta să ne gestionăm rezervele astfel încât acestea să ne ajungă pentru o perioadă mai lungă”, a declarat Aagaard.

Preocupările privind petrolul rămân la un nivel ridicat

Avertismente similare au fost emise în țări din întreaga lume. În Marea Britanie, asociațiile auto, precum AA, au solicitat șoferilor să reducă „călătoriile neesențiale” și să își schimbe stilul de condus pentru a economisi combustibil.

În același timp, Ministerul Industriei și Comerțului din Vietnam a încurajat companiile să adopte munca de la distanță și să reducă cererea de călătorii și transport, pentru a garanta securitatea energetică națională.

Între timp, guvernul din Filipine a implementat temporar săptămâna de lucru de patru zile în anumite ramuri executive, pentru a economisi energie și a reduce consumul de combustibil.

Preocupările privind prețul petrolului au rămas la un nivel ridicat în această săptămână, deoarece transporturile prin Strâmtoarea Ormuz au fost stopate complet din cauza amenințării atacurilor iraniene asupra navelor.

Dacă acest punct de tranzit rămâne închis, ar putea urma o explozie a inflației, amenințând să crească costul vieții pentru orice, de la benzină până la produsele alimentare.

Joi, salt de 8% al prețului

Prețul petrolului a făcut un salt de peste 8%, depășind pragul de 100 de dolari pe baril în cursul zilei de joi. Cotația West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat o creștere de 4,6%, ajungând la 91 de dolari pe baril, în timp ce etalonul global, Brent, se tranzacționa cu aproape 5% mai sus, la 96 de dolari.

Pentru a risipi aceste temeri, Agenția Internațională a Energiei (AIE) a acceptat miercuri să elibereze 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice, încercând astfel să compenseze întreruperile de aprovizionare cauzate de războiul cu Iranul.

AIE, care reprezintă 32 de țări membre din Europa, America de Nord și Asia de Nord-Est, a precizat că rezervele vor fi eliberate pe parcursul unui interval de timp specific, în funcție de necesitățile statelor membre.

Între timp, Statele Unite au anunțat că vor debloca 172 de milioane de barili din Rezerva Strategică de Petrol (SPR); livrările sunt programate să înceapă săptămâna viitoare și vor dura aproximativ 120 de zile până la finalizare.

