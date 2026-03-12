Creșterea a avut loc în ciuda faptului că țările membre ale Agenției Internaționale pentru Energie au convenit în unanimitate, miercuri, să elibereze un număr record de 400 de milioane de barili de petrol pe piața globală.

Președintele Donald Trump a autorizat eliberarea a 172 de milioane de barili de țiței din depozitele strategice, începând de săptămâna viitoare, a anunțat Departamentul Energiei.

Livrarea va dura aproximativ 120 de zile și se va desfășura după un ritm de descărcare deja planificat.

„Statele Unite au luat măsuri pentru a înlocui aceste rezerve strategice cu aproximativ 200 de milioane de barili în cursul anului viitor — cu 20% mai mult decât vor fi extrase — și fără niciun cost pentru contribuabili”, a declarat secretarul Energiei, Chris Wright.

Imaginile cu petroliere care ard în apropierea Irakului, atacurile iraniene contrazic afirmaţia lui Trump că a ”câştigat” războiul. Petrolul ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril, amenință Iranul.

Prețurile petrolului au un efect de domino în întreaga economie la nivel global, deoarece afectează costul energiei și al materiilor prime utilizate în fabricarea materialelor plastice, a substanțelor chimice, a îngrășămintelor și a produselor farmaceutice.

De la începutul războiului din Iran, țițeiul Brent, referința internațională, a crescut cu peste 35%.

De-a lungul timpului, prețurile mai mari la petrol împing în sus costurile bunurilor de zi cu zi, cum ar fi alimentele și combustibilul.

FMI a estimat că pentru fiecare creștere de 10% a prețului petrolului, care este susținută timp de un an, inflația globală crește cu 0,4%.