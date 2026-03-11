Decizia, luată la sediul din Paris al agenției, are un scop clar: temperarea creșterii alarmante a prețurilor la carburanți, declanșată de intervenția militară a Statelor Unite și a Israelului în Iran, începută pe 28 februarie.

Într-un comunicat oficial, AIE a subliniat că intervenția este necesară „pentru a remedia perturbările piețelor petroliere care decurg din războiul din Orientul Mijlociu”.

Potrivit reprezentanților AIE, volumul deblocat reprezintă cea mai mare cantitate de petrol pusă vreodată pe piață din rezervele de urgență.

Din organizație fac parte puteri economice și strategice majore, printre care Statele Unite, Germania, Franța, Australia și Canada, care au convenit să acționeze rapid pentru a preveni un nou șoc energetic global.

„Securitatea energetică este mandatul fondator al AIE și mă bucur de solidaritatea puternică de care dau dovadă membrii AIE luând împreună decizii decisive”, a declarat Fatih Birol, directorul executiv al agenției, salutând consensul la nivel internațional.