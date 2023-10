Ministrul iranian de externe a cerut sâmbătă Israelului să-și oprească atacurile asupra Gaza, avertizând că războiul s-ar putea extinde în alte părți ale Orientului Mijlociu dacă Hezbollah se alătură bătăliei și asta ar face Israelul să sufere „un cutremur uriaș”.

Hossein Amirabdollahian a declarat reporterilor de la Beirut că gruparea Hezbollah din Liban a luat în considerare toate scenariile unui război, iar Israelul ar trebui să oprească atacurile asupra Gaza cât mai curând posibil.

Israelul consideră Hezbollah cea mai gravă amenințare imediată, estimând că are aproximativ 150.000 de rachete, inclusiv rachete ghidate de precizie care pot lovi oriunde în Israel. Grupul, care are mii de luptători care au participat la conflictul de 12 ani din Siria, are și diferite tipuri de drone militare.

Luptătorii Hezbollah au fost în alertă totală de-a lungul granițelor Libanului cu Israelul după atacul de sâmbătă trecută al grupării militante palestiniene Hamas, care a ucis sute de civili și soldați israelieni.

Sâmbătă, armata israeliană a declarat că o lovitură cu dronă israeliană de-a lungul graniței cu Libanul a ucis o „celulă” care încerca să se infiltreze în Israel. Vineri, Hezbollah a declarat că luptătorii săi au tras mai multe rachete în patru poziții ale Israelului de-a lungul graniței.

Amirabdollahian a adăugat: „Vreau să îi avertizez pe criminalii de război și pe cei care susțin această entitate înainte de a fi prea târziu pentru a opri crimele împotriva civililor din Gaza, pentru că ar putea fi prea târziu în câteva ore”.

Cu privirea către Hezbollah, președintele Joe Biden a avertizat alți jucători din Orientul Mijlociu să nu se alăture conflictului și a trimis nave de război americane în regiune și a promis sprijin deplin pentru Israel.

Ministrul iranian de externe a spus că va contacta oficialii ONU din Orientul Mijlociu pentru că „mai există o oportunitate de a lucra la o inițiativă (pentru a pune capăt războiului), dar ar putea fi prea târziu mâine”.

Posibilitatea unui nou front în Liban aduce în discuție amintirile amare ale unui război de o lună între Hezbollah și Israel, în 2006, care s-a încheiat într-un impas și a păstrat o situație tensionată între cele două părți.

Amirabdollahian a spus că l-a întâlnit pe liderul Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, care l-a informat despre condițiile grupului în Liban. „Știu despre scenariile pe care Hezbollah le-a pus în aplicare”, a spus Amirabdollahian. „Orice pas pe care îl va face rezistența (Hezbollah) va provoca un cutremur uriaș în entitatea sionistă”.

Ministrul iranian de externe a spus și că securitatea Libanului este importantă pentru Iran, după cum notează Haaretz și, potrivit acestuia, „toate opțiunile sunt deschise și discutăm toate condițiile legate de deschiderea unui nou front cu Israelul”.

La o conferință de presă la ambasada Iranului din Beirut, Abdullahian a spus că Hamas, Hezbollah și Jihadul Islamic sunt în stare excelentă și „gata să răspundă crimelor Israelului”. El a adăugat că, dacă războiul se extinde, „doar liderii organizațiilor vor decide care va fi răspunsul și vor stabili condițiile pentru oprirea războiului”.

Abdullahian a menționat că Iranul și Arabia Saudită sunt „coordonate în sprijinul lor pentru poporul palestinian și în condamnarea crimelor Israelului împotriva palestinienilor” și a spus că Hamas, Hezbollah și Jihadul Islamic au toate mijloacele pentru a proteja poporul palestinian. El a mai adăugat că „Iranul va lua toate măsurile diplomatice necesare pentru a opri agresiunea israeliană”.