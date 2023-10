Forțele de Apărare israeliene (IDF) tocmai au oferit noi date despre situația ostaticilor ținuți de Hamas în Fâșia Gaza, precizând că estimează că este vorba despre 120 de persoane, relatează BBC.

„La această oră, Forțele de Apărare Israeliene au confirmat că peste 120 de civili sunt ținuți prizonieri în Gaza de către organizația teroristă Hamas”, a precizat IDF într-un mesaj publicat sâmbătă dimineață pe rețeaua X, fostul Twitter.

UPDATE: As of this time, the IDF has confirmed that over 120 civilians are being held captive in Gaza by the Hamas terrorist organization. pic.twitter.com/AT75iC8TmY