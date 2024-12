„Este posibil să avem acum ocazia pentru un acord asupra ostaticilor. Sper să putem face asta şi cât mai curând posibil”, a declarat Saar în marja summitului Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), care se desfăşoară în Malta.

Ministrul israelian a reiterat acest mesaj la întâlnirile avute în Malta cu secretarul de stat american Antony Blinken şi Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Securitate, Kaja Kallas.

Today in Malta, I met with Gideon Sa'ar and had a phone call with Mohammad Mustafa.



There is a new momentum for cease-fire and hostage release.



Humanitarian aid continues to be needed for people in Gaza and we must make every effort to ensure it is delivered as fast as possible pic.twitter.com/bBUZoikVNg