„Creșterea pensiilor este o necesitate, iar PSD a pus în programul de guvernare acest lucru. A fost o discuție la Cotroceni, la începutul anului, în care am susținut exact acest lucru, inclusiv din perspectiva renegocierii acelui procent de 9.4% din PIB pus din pix de dl Ghinea de la USR. Domnul Iohannis s-a interesat de acest lucru”, a afirmat Marius Budăi într-o declarație de presă.

Ministrul Muncii a precizat că „nu voi renunța sub nicio formă la creșterea pensiilor și rezolvarea inechităților din sistem”.

„Nu avem voie să lăsăm ca acțiunile fără logică ale USR, din PNRR, să afecteze milioane de pensionari. Este obligația noastră să apărăm drepturile pensionarilor”, a mai spus el.

Una dintre temele de discuții din interiorul coaliției PSD-PNL-UDMR în acest început de an va fi plafonul cheltuielilor cu pensiile introdus în PNRR-ul adoptat anul trecut de Comisia Europeană. Mai precis, alocarea a 9,4% din Produsul Intern Brut, procent considerat mic de PSD.

În acest context, pe 25 ianuarie, Marius Budăi a declarat că în coaliția PSD-PNL-UDMR se va discuta renegocierea PNRR cu Comisia Europeană. Este vorba despre cheltuielile din PIB cu pensiile, care în acest moment nu trebuie să depăşească 9,4%.

El a susținut că premierul Nicolae Ciucă a fost de acord cu renegocierea PNRR la Comisia Europeană.

Noi, PSD, am luat decizia în interiorul partidului să susținem renegociere, am dus decizia în coaliție, suntem tot mai hotărâți să discutăm, nu avem încă decizia finală, dar am discutat în Guvern și cu premierul și premierul a agreat renegocierea.

Ministrul Muncii, Marius Budăi: