Una dintre temele de discuții din interiorul coaliției în acest început de an va fi plafonul cheltuielilor cu pensiile introdus în PNRR-ul adoptat anul trecut de Comisia Europeană. Mai precis, alocarea a 9,4% din Produsul Intern Brut, procent considerat mic de PSD.

În acest context, Marius Budăi a precizat că obiectivul din PNRR, trebuie rediscutat la Comisia Europeană.

„Ne gândim să ridicăm nivelul de trai al cetățenilor români. Sau cel puțin așa trebuie să facă un guvern responsabil. În PNRR este trecut acel procent de 9,4. În primul rând trebuie o renegociere cu Comisia Europeană”, a spus ministrul Muncii.

Noi, PSD, am luat decizia în interiorul partidului să susținem renegociere, am dus decizia în coaliție, suntem tot mai hotărâți să discutăm, nu avem încă decizia finală, dar am discutat în Guvern și cu premierul și premierul a agreat renegocierea.

Ministrul Muncii, Marius Budăi: