Ministrul Muncii: „Nu există nicio statistică din care să reiasă că au scăzut salariile”

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni, în timpul dezbaterilor pe moțiunea Opoziției care cere demisia ei, că „nu există nicio statistică din care să reiasă că au scăzut salariile românilor.

Ministrul Muncii a respins acuzațiile PNL, potrivit cărora au scăzut salariile, în urma adoptării măsurilor prevăzute de revoluția fiscală. ”Nu există nicio statistică din care să reiasă că au scăzut salariile a 2 milioane de români. Este o cifră aberantă”, a spus Lia Olguța Vasilescu, în timpul dezbaterilor.

”Pentru PNL, eu cred că am raspuns la toate intrebarile, vorbiti de scăderi de 40%, daţi-mi un singur exemplu, haideți, fiți curajoși.(…) Ați folosit cuvântul ”furăcioasă”. Eu nu am în vocabular acest cuvânt. Eu nu am afirmat niciodată că nu va scădea niciun salariu. După cum v-am spus, salariile miniștrilor au scăzut cu 3000 de lei. Pentru USR: nu mă cobor la acest nivel”, a mai spus spus Lia Olguța Vasilescu.

„Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi parlamentarii din coaliţia majoritară trebuie să le explice românilor de ce s-au trezit cu salarii mai mici şi nu mai mari”, a declarat luni liderul deputaţilor PMP, Eugen Tomac, care i-a cerut acesteia să explice „de ce măsurile neinspirate, proaste, luate într-o perioadă de creştere economică, au adus la situaţia de astăzi.

Deputații au dezbătut, luni, prima moțiune simplă din noua sesiune parlamentară, în care Opoziția cere demiterea ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. În cadrul dezbaterii, Lia Olguța Vasilescu a primit ”cartonașul roșu” din partea Opoziției, pentru proasta gestionare a ministerului.