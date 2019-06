Ministrul Muncii: Pensiile speciale ale primarilor vor fi suportate din bugetul local

„Aceste indemnizaţii pentru limită de vârstă vin cumva ca o reacţie la ce s-a întâmplat în trecut. În multe mandate sunt primari care nu au avut contributivitate, nu au avut salariu, ci au avut indemnizaţie de primar. În această situaţie, avem primari de 4, 5, 6 mandate în România care are au o pensie de 1.200 – 1.400 de lei. De aici a fost această discuţie. Foarte important de spus este că banii nu se dau de la bugetul de stat, ci se asigură din bugetele locale de către fiecare dintre Unităţile Administrativ-Teritoriale. Pentru fiecare primărie, avem evident şi un impact, care nu va fi foarte mare. Să ştiţi că acest Cod administrativ are şi foarte multe alte prevederi care sunt foarte bune, leagă mai multe legi într-o singură lege, aşază administraţia publică locală, responsabilizează anumite persoane din administraţia publică locală şi face cumva o debirocratizare”, a spus Budăi într-o intervenție telefonică la România TV.

Potrivit ministrului, pensiile speciale pentru primari vor intra în vigoare după ce Ordonanţa care reglementează acest lucru este publicată în Monitorul Oficial şi îşi produce efectele.

„Dacă o persoană are 65 de ani mâine iese la pensie şi Ordonanţa este în vigoare atunci beneficiază. Vreau să fim foarte clari: să nu se inducă ideea că se plăteşte retroactiv din 1992. Sub nicio formă. Ordonanţa produce efecte de la momentul aprobării pe viitor, nu anterior. Deci, nu se calculează cât ar fi trebuit să încaseze din 1992. Eu vă spun cu sinceritate că nu am văzut un primar care să se opună la acest lucru”, a mai spus ministrul.

Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, prin Ordonanţă de Urgenţă, Codul administrativ. Premierul Viorica Dăncilă declara, în debutul şedinţei săptămânale a Executivului, că noul Cod administrativ este „un proiect important pentru modernizarea administraţiei publice, rezultat al unei ample consultări cu reprezentanţii structurilor asociative”.

