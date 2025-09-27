„Nu mă deranjează, aşa cum sper că n-a deranjat pe prea mulţi spanioli că a fost mama la muncă în Spania, ani de zile, în agricultura din peninsulă”, a afirmat ministrul la Prima TV, acolo unde a dat interviul.

Florin Manole: muncitorii străini trebuie să lucreze legal și să plătească taxe

Manole consideră că muncitorii străini trebuie să lucreze legal și să plătească taxe, iar în cazul abuzurilor, statul român are datoria să îi apere.

Florin Manole respinge ideea că străinii ar lua locurile de muncă ale românilor. El consideră că nu există o competiție reală și că angajatorii nu ar trebui să favorizeze pe cineva pe criterii de etnie sau rasă.

„Nu, nu cred că este o competiţie şi nu cred că există vreun angajator şi nici n-ar fi legal ca vreun angajator să favorizeze pe cineva pe criteriu de etnie, rasă, religie sau ştiu eu ce alt criteriu. E ilegal asta”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a adus în discuție contribuția semnificativă pe care o au muncitorii străini la bunăstarea României, menționând în special medicii din țările arabe.

„Medicii din ţările arabe, ce să le poţi reproşa? Ei nu iau locul nimănui şi ei fac bine oricui, indiferent de statut social sau de etnie sau de cetăţenie. Până la urmă te bucuri când ai o operaţie de succes şi îţi pasă prea puţin dacă medicul e arab, român sau de orice altfel”, argumentează ministrul.

Ministrul Muncii: trebuie măsuri pentru combaterea șomajului la tinerii români

Deși susține prezența muncitorilor străini, Florin Manole recunoaște necesitatea unor măsuri pentru a ajuta tinerii români și șomerii de lungă durată să își găsească mai ușor un loc de muncă.

„Dar în acelaşi timp sunt şi ferm convins că statul român trebuie să facă şi facem asta şi propunem asta chiar şi în pachetul ăsta al Partidului Social Democrat, trebuie să facă tot posibilul ca cetăţeanul român să aibă toate facilităţile fie pentru un prim loc de muncă pentru tineri, pentru că avem un şomaj foarte crescut aici, pe zona asta de vârstă, fie pentru reintegrarea în piaţa muncii a şomerilor de lungă durată”, a explicat ministrul.

Manole a menționat că șomajul în rândul tinerilor este ridicat și că există categorii greu angajabile care necesită sprijin.

Ministrul Muncii susține drepturile muncitorilor străini în România, respingând ideea că ar reprezenta o amenințare pentru forța de muncă locală.

În același timp, Florin Manole recunoaște provocările existente pe piața muncii din România și subliniază necesitatea unor măsuri pentru a sprijini angajarea tinerilor și a șomerilor de lungă durată.

