„Pentru cele trei spitale regionale – Cluj, Craiova și Iași – am organizat licitații pentru proiectare, care a durat un an și s-a încheiat. De asemenea, am organizat licitații pentru amenajarea terenurilor, ceea ce a fost un proces complex. Spre exemplu, la Iași a fost nevoie de excavarea a 500.000 de metri cubi de pământ, consolidarea perimetrului, realizarea de utilități și devieri. A fost o muncă serioasă, iar acum e finalizată”, a declarat Alexandru Rafila la Prima TV.

Cel mai avansat proiect este cel de la Craiova, unde se așteaptă încheierea procedurilor privind contestațiile depuse.

„Culmea, Craiova era ultimul şi a ajuns primul. Şi cred că acolo a fost o implicare directă a autorităţii locale care doreşte… E doamna primar şi nu pentru că e colegă de partid cu mine, dar este o realitate, îşi doreşti să ofere cetăţenilor un astfel de stabiliment medical. Aşteptăm finalizarea unor contestaţii şi procese la ea şi sper că, până la sfârşitul lunii iunie sau sfârşiul lunii iulie, finalizăm şi chestiunea asta, contestaţia şi începem să semnăm contractul”, a spus Alexandru Rafila.

Acesta a adăugat că în prezent se află în derulare procesul de evaluare a ofertelor, iar termenul final pentru implementarea proiectelor este sfârșitul anului 2028. „E important că am reușit să parcurgem deja două etape esențiale: proiectarea și amenajarea terenurilor”, a mai spus Rafila.

Construirea celor trei spitale regionale de urgență – la Cluj, Iași și Craiova – este una dintre prioritățile Ministerului Sănătății.

Pentru această investiție, Guvernul României a negociat cu Comisia Europeană o finanțare de 150 de milioane de euro, reprezentând contribuția națională.

Aceasta a fost stabilită printr-un memorandum din martie 2015, care a majorat procentul de cofinanțare pentru axele prioritare „Dezvoltarea infrastructurii sociale” și „Asistență Tehnică” din cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că finanțarea europeană pentru cele trei spitale va continua și în perioada de programare 2021–2027.