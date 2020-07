Ministrul sportului, surprins la mare într-o mașină pe cheltuiala Registrului Auto Român

O camera la Hotel Sport pentru cei din sistem e 30 de lei. „Măcar dacă ministrul se ducea la un hotel normal, nu să se bucure că plătește 30 de lei pe noapte. Asta în condițiile în care cei de la hotel se roagă de conducerea ministerului de ani de zile să mărească tarifele pentru că nu își permit să supraviețuiască dacă oamenii plătesc 30 de lei pe noapte”, a declarat un membru al sindicatului.

Ministrul Stroe pe terasa Hotelului Sport din Constanța Sursa: Sindicatul Național Sport și Tineret

Cât despre mașina împrumutată de la Registrul Auto Român, surse din sindicat susțin că ”ministrul face tot felul de transferuri pe hârtie de la MTS la RAR ca să justifice în acte de ce folosește mașina unei alte instituții”.

„Prima dată și-a transferat un șofer la RAR. Vezi, doamne, șoferul lucra la RAR în acte, dar de fapt era șoferul lui și conducea mașina aceasta. Apoi s-a certat cu șoferul și și-a transferat la RAR un consilier care, chipurile, ar conduce mașina. Dar, de fapt, de câteva luni, mașina asta e în fața MTS și e condusă uneori direct de ministru. Se duce cu ea inclusiv la Craiova.”

Sindicaliștii mai spun, într-un articol postat pe site-ul sindicatului MTS că, înainte de a merge la mare cu ea, mașina a intrat în revizie pe cheltuiala RAR.

Autoturismul cu care a venit ministrul la mare Sursa: Sindicatul Național Sport și Tineret

Pentru această situație s-a găsit soluția, dar pentru microbuzele unităților subordonate nu s-au aprobat solicitările de șoferi așa că sportivii și tinerii nu pot beneficia de transport, iar mașinile ruginesc nefolosite. Extras din articolul sindicatului:

Ministrul tineretului și sportului zice că nu știe prea multe despre mașina pe care o conduce

Ionuț Stroe susține că fotografia a fost făcută în această dimineață, când mergea la micul dejun.

El subliniază că nu s-a dus incognito la mare, că a mers transparent, a vorbit cu toți angajații și cu directorul Hotelului Sport și că nu face un secret din această minivacanță.

„Este prima vacanță cu copiii mei de un an. Îi văd foarte rar de când cu pandemia. Am plecat pentru un weekend prelungit, două zile, plus weekendul. M-am cazat, nu la un hotel de lux, ci la unul de trei stele, al ministerului, la care vin de multă vreme. Plătesc cazarea, nu stau pe gratis”, a spus ministrul.

În privința faptului că a lipsit de la ședința de Guvern de ieri, ministrul a spus că și-a pus un înlocuitor.

Am lăsat în loc un secretar de stat care semnează toate documentele și care a fost și la ședință. E vorba de două zile plus weekendul, după luni în care nu am plecat din minister. Ionuț Stroe, ministrul tineretului și sportului:

Mai reticent a fost demnitarul să explice situația mașinii primite de la RAR. „A dat-o RAR în custodie ministerului. Atât știu.”

O mașină nouă, Volkswagen Passat, pe benzină, costă de la 22.000 de euro în sus. Sindicaliștii susțin că Ministerul Tineretului și Sportului are suficiente mașini în parcul auto și îl acuză pe ministru că nu îi place să meargă cu Dacia Duster. În plus, spun că, dacă ministrul era nemulțumit de mașinile din dotarea instituției pe care o conduce, putea face un transfer între instituții și să primească un alt autoturism.

Directorul RAR: „Așa ceva este exclus!”

Șeful Registrului Auto Român, Radian Tufă, a declarat pentru Libertatea că nu se poate ca cineva din afara instituției să conducă o mașină a RAR.

„Poate sunt cazuri în care un șofer duce cu mașina RAR documente la diverse instituții. Dar nu se poate ca altcineva să conducă o mașină a RAR.”

Directorul nu a putut da detalii despre mașina cu pricina, dar a precizat că, în acest moment, RAR nu are semnat vreun transfer de autoturisme cu Ministerul Tineretului și Sportului.

Practica transferurilor există, dar nu avem un astfel de contract cu MTS. Asta vă pot spune sigur. Ce vă mai pot spune este că avem reprezentanță la Constanța, deci dacă mașina fotografiată e a RAR nu e exclus să fi fost vreun angajat RAR cu ea. Șeful RAR Radian Tufă:

