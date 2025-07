A reclamat în momentul în care a fost amenințat

În urmă cu 13 ani, Ciprian Șerban a dat mită de cel puțin șase ori. A reclamat fapta la Parchet în momentul în care el însuși a fost amenințat că va fi denunțat deoarece nu a respectat un contract pe care îl câștigase printr-un interpus.

În martie 2012, Ciprian Constantin Șerban, la acea vreme în vârstă de 26 de ani, a mers în biroul șefului de la Ocolul Silvic Răducăneni, din județul Iași.

Ciprian Șerban a afirmat în fața funcționarului Vasile Baran că este reprezentantul unei firme care câștigase licitația pentru lucrările anuale de plantare și îngrijire a câtorva zeci de hectare de pădure din subordinea ocolului.

Contractul, care fusese atribuit de Direcția Silvică Iași, avea o valoare de peste 650.000 de lei. Societarea câștigătoare era condusă în acte de un anume Claudiu Ioan H., din județul Neamț.

În realitate, firma era însă controlată de Ciprian Șerban, actualul ministru PSD al Transporturilor. La 13 ani distanță de aceste fapte, ministrul Ciprian Șerban spune că a anunțat autoritățile „în momentul în care am constatat că are loc o infracțiune”.

Trei silvicultori, condamnați cu suspendare

În dosarul din 2012, trei silvicultori au fost condamnați. Conform sursei citate, din hotărârea judecătorească reiese că între Șerban și reprezentanții Ocolului Silvic Răducăneni ar fi existat o înțelegere ca lucrările forestiere să fie făcute „cu oameni din zonă”, coordonați de șeful de district Nicolae Balint.

Facturile emise după realizarea parțială a lucrărilor erau decontate firmei controlate de Ciprian Șerban, care promitea, conform dosarului din justiție, că va scoate bani cash din firmă și îi va da lui Nicolae Balint, pentru ca acesta să plătească muncitorii. De cel puțin șase ori a făcut acest lucru.

Procentul de 3% aplicat la valoarea facturilor emise după realizarea parțială a lucrărilor a fost catalogat de anchetatori drept „mita” încasată de reprezentanții Ocolului Silvic Răducăneni, prin intermediul șefului de district Nicolae Balint. În acest dosar, Balint și alți doi colegi de-ai săi au fost condamnați cu suspendare pentru luare de mită.

Solicitat pentru un punct de vedere în legătură cu aceste fapte, ministrul Ciprian Șerban a transmis: „În momentul în care am constatat că are loc o infracțiune, am anunțat autoritățile în drept precum și conducerea Direcției Silvice. Tot ceea ce a urmat a fost în coordonarea acestora.”

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a anunțat duminică, 27 iulie, că a demisionat din Guvernul condus de Ilie Bolojan, în a treia zi după scandalul mitei date la ANAF, „pentru că indiferent ce aș spune, ce aș face, va continua procesul de denigrare” și a plâns emoțional. Anastasiu era vicepremier din 23 iunie, când a depus jurământul de învestitură.

Anastasiu a precizat în conferința de presă că a fost făcut șpăgar, dar a adăugat că i se pare nedrept și a explicat: „Există două tipuri de șpăgi: șpăgi de supraviețuire și șpăgi de îmbogățire. Șpaga de supraviețuire e atunci când… Și apropo, în anii 90, șpaga era cu plicul sau cu geamantanul. Din anii 2000 lucrurile s-au mai sofisticat, se merge cu contracte de consultanță”.









