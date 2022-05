Mioara Roman, în vârstă de 82 de ani, se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. Oana Roman este cea care are mereu grijă de mama sa și a decis recent să ducă la un azil de lux, unde primește cele mai bune îngrijiri. Vedeta o vizitează foarte des și ea este cea care merge cu ea de fiecare dată la spital.

În urmă cu puțin timp, fiica lui Petre Roman a anunțat că a dus-o pe mama ei la spital, pentru că nu se simțea bine. Mioara este ținută sub atenta supraveghere a medicilor și va face niște analize mai amănunțite.

„Azi, din păcate, a trebuit să o internez pe mama pentru niște analize mai amănunțite, pentru că nu se simțea bine. Am venit la Spitalul Colentina și cel puțin pe secția unde este mama sunt impresionată pozitiv de cum arată și cum este tot personalul. O surpriză plăcută. E greu să o aduc iar la spital pe mama, dar măcar știu că e pe mâini bune. Rugați-vă pentru sănătate, credeți-mă că e cea mai importantă. Nici eu nu am realizat pe deplin până nu m-am confruntat cu boala”, a scris Oana Roman pe contul său de Instagram.

Mioara Roman a mai fost internată în spital în luna decembrie a anului trecut, atunci când i s-au făcut mai multe analize.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Afecțiunile de care suferă Mioara Roman

În urmă cu câteva luni, Oana Roman a dezvăluit care sunt afecțiunile de care suferă mama ei. „Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit! Tata ştie, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuţie cu Marius. Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana acum ceva vreme la Kanal D.

GSP.RO Gestul făcut de fiica lui Gigi Becali. A costat-o un milion de euro, nimeni nu se aștepta la asta

Playtech.ro America, DECIZIE FINALĂ pentru încetarea războiului! Vestea de ultimă oră, anunțul HALUCINANT

Observatornews.ro "Doamne, o fată bună!" Aşa e descrisă Iulia, mama care s-a aruncat cu copiii săi de pe un bloc din Timişoara. A sunat disperată la interfon, până când i s-a deschis

HOROSCOP Horoscop 4 mai 2022. Leii au parte de o zi interesantă, în care le va fi testată puterea de a crede în propriile planuri

Știrileprotv.ro Ce mesaje publica pe internet mama din Timișoara care s-a sinucis împreună cu cei doi copii ai ei

Orangesport.ro Părinţii unui rus de pe Moskva, descoperire sinistră ajunşi la spitalul unde Rusia a anunţat că i-a trimis pe marinari. "Îmi vor şterge mesajul" şi a cerut copierea textului

PUBLICITATE Fă cunoștință cu imaginea campaniei SIMPLE