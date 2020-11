Mirabela Dauer a avut cancer în urmă cu trei ani. Primele declarații făcute de artistă. „Operația a decurs bine”

„Pe 28 ianuarie împlinesc 3 ani de când am vorbit cu medicul să fac analizele. Aveam o oboseală și am început cu un RMN. Mi-am făcut și CT. Analizele mi-au ieșit bune, cu o infecție, dar eu am mici infecții.

A venit doctorul la mine și mi-a zis că am cancer. Apoi m-am internat la spital, iar marți m-a pus pe masa de operație. Aceasta a durat 6-7 ore”, a spus artista la Vorbește lumea.

„După ce mi-am revenit, țipam că vreau apă. Eram disperată. Operația a decurs bine. Am fost încrezătoare pentru că-L iubesc pe Dumnezeu. Am avut o tumoră ascunsă pe un rinichi.

Mi-a zis că am un cancer furios și că poate nu o să ajung la chimioterapie. Cancerul meu s-a extins la vezică.

Mi-a scos 52 de ganglioni și a început tratamentul la vezică. Telenovela mea continuă de 3 ani, tratamentul continuă”, a adăugat ea.

„Am început să fac chimioterapie, dar mai pasivă. Este bacilul tuberculozei. De doi ani de zile, în fiecare lună, acum mai am o singură ședință, mi bagă în vezică acest microb, al tuberculozei.

Trebuia să termin mai demult, dar am mai avut două ședințe de făcut, dar din cauza pandemiei nu le-am mai făcut. (…) Din 3 în 3 luni fac un fel de operație, o cistoscopie pentru controlul la vezică”, a mai spus Mirabela Dauer, potrivit Spynews.

