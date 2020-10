Autorii cercetării sunt Yasutaka Hayashida – de la Medical Corporation Koshikai din Tokyo și colegii săi de la Boston Childrens Hospital și Beth Israel Deaconess Medical School, tot din Boston.

Echipa a prezentat rezultatele studiului în jurnalul MedRxiv.



De ce nu este o surpriză



“Odată cu creșterea ratei de seropozitivitate aproape de 50% în cohorta noastră, cuplând cu momentul de la care cazurile de COVID-19 au scăzut, posibilitatea imunității de turmă ar trebui luată în calcul, în special în zonele cu mare densitate urbană, precum Tokyo”, arată autorii studiului.



Aceștia au testat de anticorpi 1.877 de angajați ai unei mari companii japoneze, aflați în 11 locuri diferite din Tokyo. Studiul a fost realizat între 26 mai și 25 august, astfel că a cuprins și al doilea val al epidemiei de coronavirus.



Dacă la început doar 5,8% dintre cei testați apăreau că au trecut prin boală, la finalul verii procentul ajunsese la 46,8%.



“O rată mare de seropozitivitate în Tokyo nu este pe deplin neașteptată, având în vedere densitatea mare a populației, spațiile mici, utilizarea pe scară largă a transportului în comun și lipsa unui lockdown”, spun Hayashida și colegii săi.



Metropola de 37 de milioane de locuitori



Tokyo are 13,6 milioane de locuitori, iar cu tot cu zona sa metropolitană are 37 de milioane de locuitori, fiind cea mai mare aglomerare urbană din lume.



Cercetătorii spun că datele indică faptul că testările făcute de autorități subestimează cazurile de persoane asimptomatice. Cu alte cuvinte, dacă s-ar face destul de multe teste s-ar vedea că bolnavii sunt mult mai mulți, dar o bună parte sunt asimptomatici.

Astfel, datele ar susține faptul că virusul s-a transmis mult mai mult la nivel metropolitan, în ciuda numărului mic de decese.



Decese puține în Japonia



Japonia a raportat un total de 82.494 cazuri de la declanșarea epidemiei până acum și un număr de doar 1.557 de decese, potrivit Worldmeters.info.

Japonia, țară cu 126 de milioane de locuitori, nu a avut un lockdown tradițional, dar populația era obișnuită să poarte măști dinainte. Guvernul a declarat starea de urgență la începutul lunii aprilie, dar statul acasă a fost voluntar, nu impus.



De ce sunt atât de puțini morți?



Cercetătorii nu știu însă dacă numărul scăzut de decese este din cauză că la nivel general doar o mică parte a Japoniei a trecut prin virus sau este datorată unei scăderi a fatalității în populația infectată.



Un articol din luna iulie al BBC încearca să vadă ce îi face pe japonezi să fie mai puțin afectați în fața coronavirusului.

Tatsuhiko Kodama – profesor la Universitatea Tokyo – susține că japonezii au mai avut un alt tip de coronavirus înainte. Nu COVID-19, dar un tip similar de virus, iar acest lucru a lăsat urme în sistemul imunitar, astfel că japonezii au rămas cu o “imunitate istorică”.



Acest lucru ar justifica atât cazul Japoniei, cât și pe cele ale Chinei, Coreei de Sud, Vietnamului, Taiwanului și Hong Kong-ului.



Distanțarea și măștile existau de mult



Alți cercetători pun succesul japonez pe seama purtării măștilor. Japonezii poartă măști încă dinainte de epidemia de SARS din 2003. În fapt, japonezii poartă măști și la răcelile simple sau ca măsură antipoluare.



De asemenea, și stilul japonez de viață a ajutat. Cei mai mulți japonezi evită strângerile de mână și îmbrățișările. De asemenea, Japonia are cele mai mici rate ale obezității și bolilor de inimă din lume, în special datorită alimentației sănătoase.

Pe de altă parte, mare parte din populație este îmbătrânită, astfel că misterul deceselor puține este și mai mare, având în vedere că noul coronavirus afectează în special persoanele vârstnice.



Vietnamul și Taiwanul stau mult mai bine



Deși stă bine la nivel general, Japonia e depășită de alte țări din regiune. Coreea de Sud, Taiwanul și Vietnamul au rate mai mici de mortalitate în privința COVID.



Coreea de Sud, 51 de milioane de locuitori, are 23.813 cazuri și 413 decese. Vietnamul, 97 de milioane, are 1.094 de cazuri și 35 de morți. Taiwanul, 24 de milioane, are 514 cazuri și doar 7 decese.

