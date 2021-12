Întrebat dacă mai are puloverul de la Revoluție, Mircea Dinescu a răspuns: „Îl am pe undeva şi aş vrea să îl scot la licitaţie. În vremea capitalismului să câştig şi eu măcar ceva”.

„Eu am vrut să nu fiu umilit de această lume în care am intrat şi nu am crezut vreodată că o să trăiesc în capitalism. Eu am crezut că vine tovarăşul Iliescu şi face un comunism cu faţă umană. A făcut un capitalism cu faţă inumană”, a adăugat Mircea Dinescu, potrivit news.ro.

Poetul în vârstă de 71 de ani se referă la puloverul purtat pe 22 decembrie 1989, când a apărut în studioul 4 al TVR, la prima emisie liberă a Televiziunii Române după fuga fostului președinte Nicolae Ceaușescu. Alături de Mircea Dinescu era și fostul actor Ion Caramitru, care a murit pe 5 septembrie 2021. După Revoluție, Ion Iliescu a devenit primul președinte al României.

