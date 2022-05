Este românul care deține cel mai important rol oficial la nivel mondial, Mircea Geoană este secretarul general adjunct în NATO, omul numărul 2 din această organizație. Politicianul de 63 de ani a fost invitatul unui podcast-eveniment al lui Mihai Morar, ”Fain și simplu”, în care a dezbătut diverse probleme actuale, unele dintre ele oferind fiori nu doar românilor, ci și tuturor cetățenilor mapamondului.

”NATO nu merge în pețit la nimeni”

Mircea Geoană este de părere că aderarea noastră la NATO și la UE, ”la pachet”, este unul dintre cele mai importante momente din istoria națională. ”Cu toate că mai sunt unele lucruri de reglat, și de-o parte, și de alta”, a admis politicianul. ”Din punct de vedere simbolic, Ucraina trebuie să câștige. NATO nu merge în pețit la nimeni, nu mă duc să vând NATO nimănui! Vreți, vă calificați? Poftiți! Ucraina nu voia să intre în NATO până când au fost ocupate Crimeea și estul Donbass-ului. Opinia publică era 80 la sută pro-Rusia, acum este 95 la sută contra Rusiei. Fiind în NATO suntem protejați, fundația e stabilă pe care poți construi”, a declarat Mircea Geoană. România a căpătat statutul de aliat NATO în martie 2004.

”Nu vedem gesturi ostile ale Rusiei față de NATO”

Politicianul a mărturisit că va fi un conflict de lungă durată în Ucraina. ”Vom avea mult război clasică, multă artilerie, război tradițional, apoi de gherilă, informațional, cibernetic, aici trebuie să fim pregătiți în privința unor atacuri rusești. Îi ajutăm pe ucraineni atât de mult încât să câștige acest război, cu arme convenționale, în funcție de tipul de război pe care-l vor duce. Dar munca noastră este să evităm escaladarea. Vrem să transmitem un mesaj de serenitate: nu vedem din partea Rusiei gesturi ostile față de NATO! Ci luând o distanță respectuoasă față de noi. Putin ne-a subestimat pe noi, pe Ucraina, a făcut o greșeală istorică, precum în Războiul Crimeii din 1812. Ucraina va rezista, va merge spre Europa, iar rușii vor fi împinși înapoi. În cartea de istorie, va rămâne ca una dintre cele mai neinspirate mișcări ale imperiului rusesc”, a avertizat oficialul NATO.

”Vrei podcast-uri sau vrei la gulag”

Mircea Geoană a povestit și ce convorbire a avut cu Vladimir Putin, liderul unei țări uriașe, cea mai întinsă din lume, cu 11 fuse orare, care ocupă 1/8 din planetă. ”Da. L-am întâlnit pe Vladimir Putin. Și mi-a spus: ”Mă, suntem foarte nemulțumiți că ați intrat în NATO, dar cu americanii mai știm să lucrăm, dar atenție cu UE, că vă transformă în colonie economică!”. Încerca să ne convingă să stăm departe de Uniunea Europeană, m-a frapat, eu credeam că NATO ar fi marea lui temere. Nu l-am ascultat, dacă zice ceva, eu fac opusul, mă duc în cealaltă direcție! Ce s-ar fi întâmplat cu România, dacă nu eram în NATO?! Unde s-ar fi oprit rușii? În ce situație am fi fost? Am fi avut bravura ucrainenilor? Am fi avut sprijin atât de mare din partea Occidentului? Apoi, poți să-ți pui întrebări filosofice: ”Dar știi ce? Poate și noi i-am jignit pe ruși!”. Trebuie să alegi: vrei să fii într-o casă cu temelie serioasă și o țară serioasă, vrei să fii un om liber, să ai podcast-uri, să-ți alegi liderii care-ți plac și să-i trimiți la plimbare pe ăia care nu-ți plac sau vrei să mergi la gulag pentru că ai avut curajul să spui ceva împotriva iubitului conducător?!”, a replicat Mircea Geoană.

