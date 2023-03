„Mircea Geoană a fost un secretar general adjunct al NATO excepțional și un mare sprijin pentru mine personal într-un moment critic pentru securitatea euro-atlantică. Abilitățile sale politice, expertiza și grația sa sub presiune continuă să fie atuuri puternice pentru Alianța noastră transatlantică. În semn de recunoaștere a serviciilor sale, i-am prelungit mandatul de secretar general adjunct cu un an, până la jumătatea lunii octombrie 2024. Îi mulțumesc lui Mircea pentru dedicarea sa și aștept cu nerăbdare să ne continuăm activitatea împreună”, a transmis Jens Stoltenberg.

#NATO Secretary General @jensstoltenberg has extended the mandate of Deputy Secretary General @Mircea_Geoana in recognition of his service to the Alliance: pic.twitter.com/SKDqRfSU2b