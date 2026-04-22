Danielle Crowther a trecut printr-un moment stânjenitor în ziua nunții sale.

Ea a leșinat după ce a consumat prea multe băuturi alcoolice pe stomacul gol, fiind nevoie de intervenția unei ambulanțe pentru a o stabiliza.

Totul a început pe 3 aprilie, când Danielle și partenerul său, Lewis, și-au unit destinele la oficiul stării civile, după 2 ani de relație.

Ceremonia a decurs fără probleme, iar cei doi au sărbătorit alături de 40 de invitați. Mireasa însă a uitat să mănânce din cauza emoțiilor, ceea ce a amplificat efectul băuturilor alcoolice primite constant de la invitați.

Danielle s-a așezat lângă fiul său, dar și-a pierdut conștiența brusc. Soțul său a chemat imediat ambulanța, iar paramedicii au confirmat că tânăra nu suferea de nicio afecțiune gravă: pur și simplu consumase prea mult alcool.

Momentul în care mireasa a fost ajutată să se ridice de pe scaun, iar mai apoi a fost transportată pe targă la ambulanță, îmbrăcată încă în rochia de mireasă, a fost surprins de unul dintre invitați și postat pe internet.

Videoclipul a devenit rapid viral, acumulând peste sute de mii de vizualizări.

În ciuda incidentului, Danielle privește acum situația cu umor: „Doamne, ce rușine! Dar n-a stricat nunta, ba dimpotrivă, a făcut-o mai memorabilă”, a comentat ea, la postarea video.

Sfaturile tinerei pentru toate viitoarele mirese sunt simple: „Mâncați ceva în timp ce vă pregătiți și nu consumați alcool pe stomacul gol”.

Lewis nu a fost deranjat de cele întâmplate, ba chiar a găsit situația amuzantă, mai ales că și el consumase câteva păhărele în plus.