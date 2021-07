Miruna-Andreea Bejan, din Galați, luptă nu numai cu amiotrofia spinală de tip 1, o cumplită boală care i s-a cuibărit în corp și i-a atacat toți mușchii, ci și cu timpul care se scurge nemilos pentru ea.

Acum, fetița care încă nu a împlinit 4 ani are nevoie mai mult ca oricând de ajutorul semenilor pentru a primi cât mai repede tratamentul genetic salvator, singura „armă” împotriva maladiei cu care a venit pe lume. Prețul unei asemenea doze ce poate fi adusă doar din SUA este de 2.200.000 de dolari, sumă prohibitivă pentru părinții Mirunei, țintuită într-un cărucior.

Boala și-a arătat colții pentru prima oară pe când Miruna era un bebeluș care abia împlinise cinci luni. Mișcările ceva mai lente ale mânuțelor, faptul că nu putea să-și ridice capul când stătea pe burtă, dar și că nu se putea ridica nici măcar atunci când i se oferea sprijin, i-au pus serios pe gânduri pe părinții copilei, care au dus-o la medic, la un neurolog. A urmat o serie de investigații și analize amănunțite care însă nu au reușit să le dea specialiștilor niciun răspuns clar cu privire la ce se întâmplă cu Miruna.

Rând pe rând, doctorii au ridicat din umeri în fața bolii care mușca din trupul fetiței și au concluzionat că simptomele nu sunt ale unei maladii, ci sunt doar semne ale faptului că fetița ar fi un copilaș ceva mai leneș. Prin urmare, au recomandat doar ședințe de kinetoterapie. Din nefericire, adevărul – pe care nimeni nu l-a intuit – avea să fie cu totul altul. Unul înspăimântător.

„Investigațiile și analizele pe care le-a făcut fetița noastră nu au dus la niciun rezultat. Medicii ne-au recomandat doar ședințe kineto pentru că Miruna ar fi un copil mai leneș, care trebuie ajutat în mișcări. Într-un final, pentru că lucrurile nu mergeau spre bine, am consulat un alt neurolog și, la recomandarea lui am făcut un test SMA (n.r. – amiotrofia spinală musculară). Atunci am aflat nenorocirea…”.