Cine era fata misterioasă

Incidentul, care a avut loc pe 13 august în jurul orei 2.00 dimineața, a fost filmat și distribuit pe rețelele sociale, generând speculații.

Misterul a fost în cele din urmă elucidat.

Mama fetei a contactat ziarul De Stentor pentru a clarifica situația. Adolescenta se afla într-un camping din apropiere cu părinții și se rătăcise în timp ce se întorcea de la iubitul ei.

„Fiica noastră fusese să-și viziteze iubitul cu bicicleta electrică, la 15 kilometri de camping. Trebuia să fie acasă înainte de lăsarea întunericului, dar nu a ascultat și s-a întors mult prea târziu”, a explicat mama fetei.

Bateria bicicletei electrice și a telefonului i se descărcaseră, lăsând-o dezorientată în întuneric.

Părinții au reușit să-și urmărească fiica online de la rulotă până când a ajuns în centrul orașului Lemelerveld.

„Acolo, semnalul a dispărut.”

În căutarea ajutorului

Cuprinsă de panică, fata a început să sune la ușile caselor pentru a-și încărca telefonul și a găsi drumul înapoi.

„Nu a putut găsi drumul înapoi fără navigație. În cele din urmă, a reușit să-și încarce telefonul pentru scurt timp cu cineva care i-a răspuns la ușă, după care s-a întors la camping. A fost deconectată de la rețea timp de aproximativ cincisprezece minute în total.”, a explicat mama fetei.

Un videoclip de pe o cameră de supraveghere a surprins-o spunând: „Deschide. Nu știu unde să mă duc.”

Majoritatea rezidenților nu au răspuns, temându-se de o posibilă înșelătorie. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale, alimentând teorii despre traficul de persoane.

Postarea de pe Facebook cu videoclipul, în care au fost etichetați și polițiștii, a fost distribuită de mii de ori. Există multe speculații sub postare: fata ar putea face parte dintr-o escrocherie sau ar putea fi una dintre fetele dispărute.

„Mama mea are 82 de ani și locuiește singură acolo”, spune Martijn Boeve, care locuiește vizavi cu familia sa.

El vorbește în numele ei: „Mama mea nu are nevoie de toate astea.”

Incidentul s-a produs în noaptea de miercuri, 13 august, în jurul orei 2:50 dimineața.

„Mama a spus că s-a auzit o bătaie în ușă, dar nu a răspuns și a lăsat lumina stinsă. S-a uitat prin perdele și a văzut-o pe fată stând acolo, iar mai încolo pe stradă, o mașină cu numere de înmatriculare românești și doi bărbați înăuntru. Fata a plecat, iar mama s-a întors la culcare.”, a mai spus bărbatul.

Mama fetei îi înțelege pe oamenii care nu au răspuns cererii de ajutor.

„Oamenii sunt speriați în zilele noastre; te poți certa ușor dacă spui ceva greșit. Poate că nici eu nu aș fi deschis ușa, dar aș fi rugat-o să aștepte și apoi aș fi chemat poliția.”

Reacția autorităților

Poliția olandeză a clarificat că nu a fost vorba de nicio infracțiune.

Purtătorul de cuvânt Sven Strijbosch a declarat: „Solicitarea noastră este: sunați întotdeauna la poliția în situații suspecte. De asemenea, dorim să subliniem din nou că ar trebui să fiți întotdeauna atenți la imaginile pe care le distribuiți online, din motive legate de confidențialitate.”

Mama fetei a recunoscut că incidentul a fost o lecție importantă pentru fiica ei.

„Nu a vrut să facă rău, sincer. Cred că a fost o lecție pentru ea”, a spus ea, conform sursei citate.

Ronny Langenkamp, administratorul paginii de Facebook care a distribuit inițial videoclipul, a declarat: „Mama înțelege acțiunile noastre și speră că acestea au servit drept o lecție valoroasă pentru fiica ei. Nu ne-a cerut să eliminăm videoclipul, dar, bineînțeles, am făcut-o.”

