Cum a fost posibil jaful?

Prima alarmă de incendiu a fost declanșată la ora 6.15, însă pompierii și poliția nu au observat semne de efracție și au părăsit locul.

Se pare că banda, formată din patru persoane, a folosit un burghiu răcit cu apă pentru a accesa seiful și a spart prima casetă de valori la ora 10.45.

Aproape toate cele 3.250 de seifuri au fost deschise, iar hoții au evitat să lase urme incriminatoare, având asupra lor provizii și chiar o toaletă chimică portabilă, potrivit sursei citate.

Lipsa măsurilor de siguranță

Experții estimează că a fost nevoie de aproximativ două minute pentru a sparge fiecare casetă de valori, ceea ce ar fi însemnat circa 100 de ore de muncă. Totuși, cu patru persoane implicate, timpul a fost scurtat la aproximativ 25 de ore.

„Nu există absolut nicio supraveghere video în subsolul clădirii. Aceasta este o problemă uriașă. În plus, nu există detectoare de mișcare în seif. Asta înseamnă: în afara orelor de program, nimeni nu observă dacă cineva este acolo”, a declarat un fost angajat al băncii pentru BILD, dezvăluind deficiențe majore în sistemul de securitate al instituției financiare.

Complicitate din interior

Poliția suspectează că spărgătorii au beneficiat de ajutorul unui complice din interior, care le-a oferit informații esențiale despre configurația băncii și punctele vulnerabile.

„Rămâne neclar cum au reușit autorii să acceseze parcarea împrejmuită a casei de economii prin poarta tip rulou de oțel”, menționează BILD.

Doar personalul autorizat avea acces cu ajutorul unei chei electronice, iar poarta nu prezenta semne de forțare.

Cum au scăpat hoții?



Abia luni dimineață, la ora 3.59, o a doua alarmă de incendiu a atras atenția autorităților asupra incidentului. La fața locului, serviciile de urgență au descoperit că arhiva din apropierea seifului fusese jefuită, însă spărgătorii dispăruseră deja cu prada, lăsând în urmă doar urme minime.

Valoarea exactă a bunurilor furate, estimată la peste 100 de milioane de euro, s-ar putea să nu fie niciodată cunoscută.

Mulți clienți își păstraseră economiile, fondurile de pensie, bijuteriile și alte obiecte de valoare în seifuri. Conform BILD, este posibil ca unii dintre aceștia să fi depozitat chiar și bani negri, ceea ce complică stabilirea sumei reale furate.

Cazul rămâne unul dintre cele mai impresionante jafuri din istoria recentă.

