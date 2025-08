Crimă fără criminal

În seara zilei de 22 august 1922, poliția din Los Angeles a primit un apel: vecinii au auzit împușcături într-o casă din zona Silver Lake. Când a sosit, poliția a găsit în sufragerie trupul însângerat al unui bărbat, mort din cauza mai multor răni provocate prin împușcare. Două gloanțe l-au lovit în piept, iar unul în cap. Atacatorul a reușit să scape. Bărbatul ucis era Fred Oesterreich, proprietarul unei fabrici de textile.

Din dressing se auzeau țipete. Când poliția a deschis ușa, a găsit o femeie: era soția bărbatului ucis, Walburga Oesterreich, căreia toată lumea îi spunea Dolly.

Ea le-a spus polițiștilor că s-a întors dintr-o vizită împreună cu soțul ei și a intrat în dressing să se schimbe. „Am crezut că era Fred. Dar am auzit un foc de pistol, apoi altele trei. Am țipat și am vrut să ies din dressing, dar cineva mi-a trântit ușa în nas și a încuiat-o. Am țipat, l-am strigat pe soțul meu, dar nu a răspuns. Mi-am dat seama că se întâmplase ceva teribil și mi-am pierdut conștiența”, a mărturisit femeia.

Încă de la început, în conversațiile cu poliția, ea a numit incidentul un jaf și, într-adevăr, ceasul cu diamante al omului de afaceri dispăruse din casă. Dar poliția avea îndoieli. În primul rând, portofelul rămăsese neatins. În al doilea rând, în casă se aflau bijuterii în valoare de peste 50 de mii de dolari și toate erau la locul lor.

Recomandări Cât a câștigat și ce a pierdut America din războiul comercial dus de Donald Trump. „O aberație economică și un bumerang politic”, avertizează specialiștii

Presupusul tâlhar dispăruse în neant

Mobilierul din casă nu indica urme de jaf. Poliția a găsit un scaun răsturnat și un covor mototolit în sufragerie. Dar, în rest, nu exista nicio impresie că cineva ar fi putut răsturna casa în căutare de bani și bijuterii. În plus, vecinii au auzit împușcături, dar nu au văzut pe nimeni fugind din casa familiei Oesterreich, iar singura modalitate de a ieși de acolo era printr-o singură ușă, care se afla în câmpul lor vizual tot timpul. Se părea că presupusul tâlhar dispăruse în neant.

Văduva însăși trezea suspiciuni. Evident, avea un motiv pentru crimă – odată cu moartea soțului ei, Dolly urma să-i moștenească averea. În plus, ea a declarat că, în toți anii de căsnicie, ea și Fred nu se certaseră niciodată – iar acest lucru părea neverosimil.

Nici vecinii nu au confirmat acest lucru. Aceștia au spus că Fred obișnuia să consume alcool, era violent cu soția, refuza să-i angajeze servitori și o obliga să facă singură curățenie în casă.

Detectivul a fost, de asemenea, surprins că omul de afaceri a fost împușcat cu un pistol de calibrul 25 – o armă mică, considerată „de femei”. De obicei, tâlharii aleg ceva mai „solid”.

O altă ciudățenie: o vecină le-a spus polițiștilor că a auzit țipete de femeie din casă, dar era sigură că nu provenea din dressing. Era evident că văduva nu se putea încuia înăuntru.

Recomandări De ce întârzie trimiterea în judecată a dosarului „Ferma Dacilor”. Cornel Dinicu a cerut falimentul societății din cauza datoriilor uriașe. „Pur și simplu nu ne-au dat o perioadă de grație”

Cu toate acestea, nu exista niciun indiciu pentru deschiderea unei anchete împotriva lui Dolly. În plus, poliția a găsit-o în dressing, încuiată din exterior.

Crima a rămas nerezolvată. Conform unei versiuni publicate în presă, Fred a fost atacat de niște concurenți din afaceri care îl invidiau. Apoi incidentul a fost uitat, iar Dolly a moștenit averea soțului ei și s-a mutat într-o casă nouă.

Am un pistol și aș vrea să scap de el

Dolly era o femeie sociabilă și atrăgătoare – aspect menționat de multe ori în ziarele vremii. La scurt timp după moartea soțului ei, a început să se întâlnească din nou cu bărbați. De exemplu, s-a îndrăgostit de avocatul Herman Shapiro, care se ocupa de moștenirea ei.

Într-o zi, Dolly i-a cerut o favoare neașteptată: să o ajute să scape de un pistol. Într-o altă zi, Dolly i-a făcut un cadou scump – un ceas cu diamante. Shapiro l-a recunoscut imediat, deoarece îi cunoștea pe soții Oesterreich chiar înainte de misterioasa crimă. Era același ceas care se presupune că fusese furat de la soțul ei, Fred Oesterreich, în noaptea crimei. Părea ciudat, dar Dolly a explicat că, după ce poliția a plecat, a găsit ceasul dispărut printre pernele de pe canapea. Nu se știe dacă Shapiro a crezut-o, dar poliția a aflat aceste informații. În scurt timp, alți doi bărbați au raportat la poliție ceva ciudat în comportamentul lui Dolly.

Recomandări Interviu cu Radu Paraschivescu: „Dacă ne mulţumim doar să arătăm cu degetul şi să râdem, se cheamă că nu suntem de mare folos”

Unul dintre ei a fost omul de afaceri Roy Klumb, un presupus iubit al femeii. El a spus că într-o zi Dolly i-a cerut o favoare neașteptată: să o ajute să scape de o armă. Conversația a avut loc la doar câteva zile după ce Fred a fost împușcat. Dolly i-a explicat lui Klumb: avea acasă o armă foarte asemănătoare cu cea folosită în uciderea soțului ei. Se presupune că era îngrijorată că poliția o va găsi într-o zi și o va suspecta de crimă. „Am avut încredere deplină în ea”, a spus omul de afaceri. Așa că i-a îndeplinit cererea: a aruncat arma într-un lac de gudron și nu a spus nimănui despre asta.

Arestarea lui Dolly

Când un pistol de calibrul 25 a fost găsit în locul indicat de omul de afaceri, Dolly a fost arestată. Vestea despre acest lucru a apărut în ziare, iar apoi o altă cunoștință a văduvei, Farber, a venit la poliție – s-a dovedit că un pistol similar fusese ascuns în curtea lui de ceva vreme. Potrivit vecinului, văduva i-a povestit aceeași întâmplare ca și lui Klumb – și el a decis să o ajute să scape de armă.

La ședința de judecată, el a mărturisit că, după moartea lui Fred, văduva s-a întors către el și i-a spus: „Am un pistol și aș vrea să-l scoateți din casă. Ce vor crede dacă îl vor găsi aici?”. Când Farber l-a întrebat ce să facă cu pistolul, Dolly a răspuns: „Aruncă-l oriunde” și i-a dat arma înfășurată într-o batistă. A ascuns pistolul în mașină pentru o vreme, apoi l-a aruncat într-un șopron din curtea sa. Soția lui Farber a găsit arma și a îngropat-o în pământ, apoi a dezgropat-o și a aruncat-o pe stradă.

Doamna Farber a depus și ea mărturie în instanță: Dolly i se plânsese de „vizita” unor hoți și a cumpărat arma pentru a se proteja.

Dolly era oficial suspectată de uciderea soțului ei. Dar încă nu era clar: cum a putut să-l împuște pe Fred și apoi să se încuie în dressing din exterior?

Misterul a fost rezolvat după un timp, deși povestea văduvei s-a dovedit a fi mult mai complicată și surprinzătoare decât părea inițial. Mai târziu, ziarele au numit-o „crima ciudată” sau „crima perfectă”.

Totul a început să se clarifice când Dolly, aflată în arest, i-a cerut avocatului Shapiro, adică iubitului ei, să cumpere alimente și să le ducă la ea acasă. Ea a explicat că „fratele ei ciudat” ar locui în pod, deoarece suferă de anxietate.

Shapiro a cumpărat alimente și, după cum îi indicase Dolly, a intrat în dormitorul ei, a găsit ușa de la tavanul dressingului și a găsit un bărbat în pod. Doar că s-a dovedit că bărbatul respectiv nu era fratele văduvei.

Fantoma din pod

Walburga „Dolly” Korschel s-a născut din imigranți germani, probabil în 1880. Cel mai probabil, părinții ei nu erau bogați. În adolescență, Dolly a început să lucreze într-o fabrică din Chicago, iar la vârsta de 14 ani l-a întâlnit pe Fred, în vârstă de 17 ani, fiul proprietarului unui magazin de încălțăminte. Trei ani mai târziu, s-au căsătorit și s-au stabilit în Milwaukee.

Acolo și-au deschis propriul magazin, apoi o mică fabrică de textile. Treptat, Fred s-a transformat într-un antreprenor important. Dolly apărea adesea la fabrică, iar mulți dintre angajați erau prieteni cu ea.

Jurnaliștii au scris că această căsnicie nu a fost una fericită. Dolly și Fred nu aveau nimic în comun: ea era sociabilă, iar el – retras. Proprietarul unei fabrici mari muncea foarte mult și bea întruna.

Relația s-a deteriorat și mai mult când fiul lor a murit în 1910, la vârsta de zece ani. Fred a început să bea și mai mult, iar Dolly a început să se întâlnească cu alți bărbați.

Într-o zi din 1913, și-a sunat soțul la serviciu și s-a plâns că mașina ei de cusut era stricată. Fred l-a trimis acasă la el pe maistrul de la fabrică – Otto Sanhuber, în vârstă de 17 ani. În presă, este descris ca un tânăr timid cu ambiții de scriitor. Unii jurnaliști sugerează, de asemenea, că Dolly îl cunoștea deja și era profund îndrăgostită de el.

L-a întâmpinat aproape goală: doar într-o robă de mătase, ciorapi și învăluită în miros de parfum. Așa a început aventura lor.

La început, Dolly și Otto se întâlneau în hoteluri sau în pensiunea unde locuia acesta. Apoi a început să o viziteze acasă. Vecinii au observat acest lucru și au început să bârfească. Când zvonurile au ajuns la Fred, acesta a angajat un detectiv particular pentru a verifica zvonurile, iar când a aflat adevărul, s-a înfuriat teribil și și-a concediat subordonatul. Dolly a fost nevoită să aleagă: fie să-și părăsească soțul pentru iubit, fie să nu-l mai vadă niciodată pe Otto.

Dar nu-i plăcea niciuna dintre opțiuni. Voia să continue să petreacă timp cu noul ei iubit. În același timp, nu-și putea părăsi soțul, pentru că depindea de el financiar. În cele din urmă, i-a promis lui Fred că nu-l va mai vedea niciodată pe Otto.

În realitate, și-a instalat iubitul în pod, unde Fred nu mergea niciodată. Otto nu ieșea niciodată și nu vorbea cu nimeni altcineva decât cu iubita sa. Unii susțin că ea a fost cea care i-a pus o astfel de condiție. Presa a scris ulterior că el era „sclavul ei sexual” și avea un „atașament ciudat” față de ea. Otto însuși a spus mai târziu că a fost de acord cu acest pas, pentru a fi mai aproape de iubita sa.

Dolly și-a convins soțul că imaginația lui era cea care o lua razna – și poate că ar trebui să bea mai puțin.

În fiecare dimineață, când Fred pleca la serviciu, Dolly bătea la ușa podului. Acesta era un semn că era timpul să iasă. Ea și Otto făceau sex și treburi casnice împreună. Otto își ajuta iubita să facă curat și să spele hainele. Seara, când Fred se întorcea acasă, fostul său angajat se ascundea în pod. Această rutină a continuat mulți ani.

În timpul liber, Otto citea romane de aventuri, pe care Dolly, conform unor surse, i le aducea de la bibliotecă. Un istoric care a vizitat ani mai târziu podul lui Otto a susținut, de asemenea, că a găsit acolo un teanc de reviste.

De asemenea, Otto a început să scrie și, cu ajutorul lui Dolly, a reușit să publice articole. Mai târziu, și-a cumpărat chiar și o mașină de scris.

Conform unor surse, Fred Oesterreich simțea că ceva nu este în regulă în casă. Uneori observa că sticla de alcool era goală și că îi lipseau din trabucuri, iar alteori auzea zgomote ciudate. Dar Dolly l-a convins pe soțul ei că imaginația lui era problema – și poate că ar trebui pur și simplu să bea mai puțin.

Crima perfectă

Au trecut așa câțiva ani. În 1918, Fred a deschis o altă fabrică, pe Coasta de Vest, și urma să se mute din Los Angeles împreună cu Dolly. Există o versiune nedemonstrată conform căreia ar fi vrut să-și schimbe reședința tocmai din cauza unor „viziuni” și sunete ciudate, hotărând că este bântuit de fantome.

Dolly a fost de acord să se mute, dar a pus o condiție: noua casă trebuia să aibă o mansardă. Au găsit o locuință potrivită, iar cuplul s-a mutat acolo, împreună cu Otto, care s-a stabilit din nou în pod. Unele ziare citează o altă versiune: cuplul s-a mutat într-o casă fără pod, iar Otto și-a construit singur o „cameră secretă” în timp ce Fred era la serviciu.

Relația cuplului s-a înrăutățit după mutare. În Los Angeles, Fred a început să bea și mai mult, iar certurile se înmulțeau. Otto a spus mai târziu că a auzit toate aceste certuri și că era foarte îngrijorat pentru iubita lui – chiar i-a cerut să divorțeze. Dar Dolly a răspuns că nu are suficienți bani pentru a asigura o viață confortabilă pentru amândoi.

În seara zilei de 22 august 1922, Dolly și Fred s-au întors acasă împreună, probabil din vizită. Otto își amintea: stătea în pod și i-a auzit brusc certându-se.

„Am crezut că o omoară pe doamna Oesterreich”, a spus el. „Așa că am luat un pistol mic și am alergat să o ajut”. Văzându-l pe fostul său angajat, Fred l-a recunoscut imediat, iar între ei a izbucnit o luptă. Potrivit lui Otto, în timpul încăierării, Fred l-a apucat – iar pistolul a tras în tavan. În autoapărare, l-a împușcat pe Fred de mai multe ori.

Unul dintre gloanțe l-a lovit pe Fred în cap, iar acesta a murit. Panicați, îndrăgostiții au decis să însceneze un jaf. Dolly a luat ceasul cu diamante de la încheietura soțului ei și i-a spus lui Otto să-l ascundă. Apoi s-a ascuns în dressing, iar Otto l-a încuiat din exterior cu o cheie și s-a întors în pod. După aceea, Dolly a început să țipe, așteptându-se ca vecinii să cheme poliția.

Și așa s-a întâmplat. Poliția, sosită la fața locului, a considerat situația suspectă, dar nu aveau dovezi împotriva lui Dolly și nu au arestat-o. În timp ce vorbeau cu ea, Otto era în pod și auzea toată discuția.

După ce a moștenit averea soțului ei, Dolly s-a mutat într-o casă nouă din apropiere, și Otto împreună cu ea. Dar acolo s-a stabilit din nou în pod. Nu se știe exact de ce a făcut asta. Fie de dragul unei conspirații, fie din cauza relației specifice din cuplu.

Cazul Batman

Otto era cel care stătea în podul casei lui Dolly când Herman Shapiro a apărut cu mâncare. De ce Otto nu a putut coborî singur din pod și să-și cumpere mâncare, nimeni nu știe cu siguranță. Se pare că nu era încuiat, pentru că Dolly i-a spus avocatului să bată la ușă de trei ori, astfel încât „fratele” ei să-i deschidă ușa.

Shapiro a aflat imediat că Otto nu era deloc „fratele ciudat”. Era însetat de comunicare și a spus el însuși tot adevărul despre cum locuise în pod în ultimii 10 ani și era iubitul lui Dolly.

Avocatul ar fi putut merge la poliție și să ajute la rezolvarea cazului, care rămăsese nerezolvat atâția ani. Dar, în schimb, i-a spus pur și simplu lui Otto să iasă imediat din pod și să părăsească statul. Așa a și făcut – există o versiune că s-ar fi ascuns în Canada.

Așadar, poliția încă nu avea dovezi sau martori care să o lege pe Dolly de crimă. Armele găsite o făceau suspectă, dar erau atât de ruginite, încât nu au putut dovedi că ei au tras focurile de armă.

Dolly însăși a negat totul în timpul procesului. Când a fost întrebată dacă le-a cerut celor doi bărbați să ascundă pistoalele, ea a țipat: „Nu pot să spun, nu pot, sunt prea bolnavă ca să răspund! Mă omori dacă continui să mă interoghezi, n-am făcut nimic care să mă facă să sufăr în halul ăsta!”.

Într-adevăr, a început să aibă probleme de sănătate în timp ce se afla în închisoare. Medicii care au vizitat-o au spus că are probleme cu inima și că slăbise 13 kilograme. Din această cauză, a fost eliberată mai întâi pe cauțiune, iar apoi, în 1925, toate acuzațiile au fost retrase. Timp de doi ani și jumătate, procuratura a încercat să-i dovedească vinovăția, dar nu a reușit niciodată să ofere suficiente dovezi convingătoare. Cu toate acestea, mai târziu, ziarele au sugerat că văduva ar fi putut fi eliberată pentru că i-a dat o mită mare procurorului.

A locuit cu iubitul ei, avocatul Shapiro, încă câțiva ani. Cu toate acestea, relația s-a dovedit a fi dificilă. În 1930, avocatul s-a despărțit de ea și, după o lungă tăcere, a mărturisit în cele din urmă poliției tot ce știa despre Dolly și relația ei cu Otto.

Poliția a început imediat să caute „fantoma” din pod. Între timp, Otto se întorsese în Los Angeles și se căsătorise. Când Otto a fost arestat, a mărturisit: „Singurul lucru dcare mă îngrijorează este cum voi explica toate acestea soției mele. Mi-e rușine de ea, dar mă bucur că toată această poveste a trecut”.

Când adevărul a ieșit în sfârșit la iveală, povestea a ajuns pe prima pagină a ziarelor locale. Otto a fost numit „iubitul fantomă”, iar ani mai târziu, ziarele l-au poreclit Batman, numele supereroului fiind tradus prin „omul liliac”.

Dolly a fost, de asemenea, arestată. Otto risca pedeapsa cu moartea prin spânzurare, iar Dolly, în vârstă de 50 de ani, se confrunta cu o lungă pedeapsă cu închisoarea. Dar procurorul nu a putut dovedi că Fred a fost ucis intenționat, iar Otto a fost în cele din urmă găsit vinovat doar de omor din culpă. Și, întrucât termenul de prescripție expirase, condamnatul a fost eliberat. Se crede că, după aceasta, a părăsit Los Angelesul și și-a schimbat numele. Nu se mai știe nimic despre el.

Dolly a angajat un avocat scump și a dat toată vina pe Otto. Avocatul a susținut în instanță că era gelos și acesta este motivul pentru care l-a ucis pe Fred. În pofida recomandării judecătorului ca văduva să fie declarată vinovată, juriul a achitat-o în mod neașteptat.

După proces, Dolly a început o relație cu managerul ei, Ray Bert Hedrick, cu care a trăit timp de 30 de ani, până la moartea sa. S-au căsătorit pe 5 aprilie 1961. Trei zile mai târziu, Dolly a murit la vârsta de 81 de ani. Noul ei soț a primit averea ei în valoare de milioane de dolari. Otto nu a fost menționat în testament.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE