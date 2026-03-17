A spart ușa și a intrat într-un magazin

Incidentul a avut loc vineri dimineață, 13 martie, în jurul orei 9:00, când animalul a lovit ușa de sticlă a intrării principale, care s-a spart.

După ce ușa s-a deschis, mistrețul a pătruns în interior și a ajuns într-un magazin TEDi.

Centrul comercial a fost evacuat imediat, iar autoritățile au fost alertate. Imaginile publicate ulterior de poliție arată animalul plimbându-se relativ calm prin interiorul magazinului.

Pe lângă magazinul TEDi, mallul găzduiește peste 30 de magazine, un supermarket, o brutărie, o farmacie și restaurante.

Intervenție neobișnuită a poliției

Poliția din Berlin a apelat inclusiv la specialiști de la Grădina Zoologică din Berlin pentru a gestiona situația.

„Am evacuat centrul și am cerut asistență de la grădina zoologică”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Totuși, tranchilizarea nu a fost o opțiune viabilă: „Liniștirea animalului nu a fost posibilă din cauza configurației ca un labirint a magazinului”.

O echipă de îngrijitori și un medic veterinar s-au deplasat la fața locului cu o pușcă cu aer comprimat, o pușcă tranchilizantă și scuturi din lemn.

Aktuell sind unsere Einsatzkräfte des #A36 gemeinsam mit dem Tierpark Berlin im Allende-Center in #Köpenick im Einsatz. Dort hat sich ein Wildschwein in das Einkaufszentrum verirrt.

^tsm pic.twitter.com/FtTSJ7SJU7 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) March 13, 2026

„Tunel de evacuare” construit din paleți

În lipsa altor soluții, polițiștii au recurs la o metodă inedită: au construit un „tunel de evacuare” din paleți pentru a ghida animalul înapoi afară, către un parc din apropiere.

Cu ajutorul unor scuturi improvizate și al echipamentelor aduse de la grădina zoologică, intervenția a avut succes.

„După ample consultări, ofițerii de poliție, folosind echipamente de la grădina zoologică, au reușit să convingă animalul să iasă afară”, au transmis autoritățile.

Unul dintre polițiști a recunoscut: „Nu am mai avut niciodată o operațiune ca asta”.

Pagube după incident

După ce a fost ghidat înapoi în natură, „mistrețul s-a întors în sălbăticie”, potrivit poliției.

În urma incidentului, magazinul TEDi a suferit pagube, rafturile fiind răvășite în timpul „vizitei”.

Reprezentanții companiei au declarat: „Am fost impresionați de soluția creativă și eficientă pentru ghidarea în siguranță a animalului afară din clădire.”

🐗 In eines der Einkaufszentren von #Berlin kam ein junger Wildschwein



Die Verwaltung des Einkaufszentrums rief die Polizei, die das Tier „mit Hilfe von Europaletten und Dienstschildern“ aus dem Gebäude entfernte. Ein Video des Spaziergangs des Wildschweins durch das… pic.twitter.com/x7mzCnvxcY — Nachrichten (@NewsFokus) March 15, 2026

„A fost un adevărat șoc”

Angajații din centru au descris momentele de panică: „A fost un adevărat șoc. Așa ceva nu se întâmplă în fiecare zi”, a spus o femeie care lucrează într-un restaurant din zonă.

Centrul comercial a fost închis timp de peste două ore, iar activitatea a revenit la normal abia după prânz.

Angajata bistroului asiatic, situat chiar în spatele intrării centrului, a încercat să deschidă restaurantul când mistrețul era deja în interiorul magazinului TEDi.

„La început, nu am înțeles ce se întâmplă. Era poliție peste tot, dar nimeni nu a vorbit cu noi”, a spus ea.

Toate magazinele din centrul comercial au trebuit să fie încuiate.

„Nu am putut deschide până la prânz. Nici măcar nu am văzut mistrețul”, a spus ea.

Experții spun că astfel de situații pot apărea în zonele urbane apropiate de natură, unde animalele sălbatice ajung accidental în orașe.

Chiar dacă „vizita” a fost neobișnuită, intervenția autorităților din Berlin a evitat rănirea animalului sau a oamenilor.

Capitala Germaniei se numără printre cele mai verzi orașe din Europa: parcuri, păduri și ape acoperă aproximativ 37% din teritoriul orașului, potrivit Whatismissing.

Anul trecut, un porc mistreț a stârnit panică în Otopeni, după ce a fost observat într-un parc plin de copii.

