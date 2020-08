“Mitică” Dragomir, renăscut după 20 de ani: de la deputat la Vadim, la consilier pe lista lui Firea. Cine sunt ceilalți sportivi care ajută PSD

Născut la Bălcești, Dragomir are 74 de ani și nu este la prima legătura cu politica românească. Între 2000 și 2008 a fost deputat în Parlamentul României din partea Partidului România Mare. A candidat în 2004 la postul de primar general la alegerile locale din București din partea aceluiași partid.

În perioada 2000-2008, Dragomir a fost membru al Camerei Deputaților, având două legislaturi câștigate, ambele în circumscripția Vâlcea. A părăsit PRM pe data de 7 august 2008, transmițând decizia sa prin fax conducerii partidului. Motivul demisiei a fost cota scăzută la care se afla în acel moment PRM, sub pragul electoral, ceea ce nu i-ar fi permis să obțină un nou mandat de parlamentar.

Interesantă este însă intrarea lui Dumitru Dragomir în politica românească. „După o lansare de carte a lui Fănuș Neagu, mai mulți poeți și scriitori au fost invitați la restaurantul lui Viorel Păunescu de la hotelul Lido. Eu am întârziat, pentru că fusesem la o rundă de negocieri cu conducerea PSD, care, surpriză, îmi propusese o candidatură la Vâlcea pentru un post de deputat. Vreau să fiu primul din familia Dragomir și din comuna Bălcești care a fost deputat în România”, dezvăluie Dragomir în cartea biografică.

PSD-ul îi oferise locul 3 pe listele de la Vâlcea, lucrul de neacceptat pentru „Corleone”.

La întâlnirea de la Lido a participat și Corneliu Vadim Tudor, președintele Partidului România Mare. A fost martor la toată discuția, iar după ce Dragomir a terminat de vorbit i-a făcut propunerea pe care „Oracolul din Bălcești” a acceptat-o imediat: „Bă, țărane, vino mă la mine, că eu te pun primul pe liste la Vâlcea!”.

Așa a început cariera mea politică. Am plecat cu Vadim în campanie prin tot județul Vâlcea. Lumea mă cunoștea și mă simpatiza, eram de-al locului. Pe unde mergeam mă aclama multă lume așa că la alegeri am câștigat detașat primul loc devenind deputat de Vâlcea în Parlamentul României.

În august 2017, Dumitru Dragomir a fost trimis în judecată de DNA pentru luare de mită şi complicitate la spălare de bani, într-un dosar cu RCS&RDS.

În ianuarie 2019, Dragomir a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 4 ani de închisoare cu executare, dar decizia nu a fost definitivă, procesul fiind pe rol și în aceste momente. Proces de pe vremea când era președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

În vârstă de 72 de ani, Dinu este legenda clubului Dinamo, singura echipă pentru care a jucat în carieră și căreia antrenor și conducător i-a fost.

Cornel Dinu nu a fost membru de partid niciodată, dar a fost implicat într-o funcție de conducere, într-un minister al statului român. Acesta a deținut funcția de secretar de stat în Ministerul Sporturilor între anii 1990-1992.

În ultima carte publicată de Cornel Dinu, „Misterele lui Mister”, acesta dezvăluie o discuție pe care a avut-o de-a lungul anilor cu boierul Ștefan Herișescu Bolintineanu.

„Cornelică să nu te prind că intri în politică! E o curvă periculoasă. Nu știu nici acum ce am căutat eu. Era nevoie să ne sacrificăm pentru neam. Ai grijă! Așa cum ești tu, că vrei să se spună numai adevărul, că ești corect și nu știi să minți, te vor sacrifica imediat. Nu vei fi pe placul și în calculele murdare, numai de parvenire, ale unor haimanele, de care politica noastră nu va scăpa niciodată. Cozile de topor care au distrus și vor mai distruge acest popor pașnic și îndurător! Suntem, parcă, blestemați”, a fost mesajul primit de Dinu de la Herișescu Bolintineanu.

Dinu recunoaște, tot în carte: „Am fost tentat să intru în politică, mi s-a propus. Doar am cochetat, cum am mai spus, în dorința de a fi bine țării. Dar îngerul păzitor pe care, se spune, îl aveam fiecare îmi șoptea mereu: «Stai deoparte! Nu-i pentru tine, ești altfel făcut. Nu uita avertismentele nașului Fănel»”.

Avertismente care au fost încălcate de Dinu după zeci de ani.

Și asta după ce Gabriela Firea l-a făcut Cetățean de Onoare al Bucureștiului în 2019, iar acum l-a momit pe liste pentru Consiliul General al Municipiului București.

Chiar dacă n-a avut legături prea multe cu politica, Dinu era prieten cu mulți politicieni, printre ei, Ion Iliescu, fostul președinte al României.

”Eu l-am cunoscut pe Ion Iliescu în ’68. M-a chemat să vorbesc la un congres al UTC. A zis că-l vrea pe unul care a mai făcut școală, care mai citește. Pe urmă ne-am revăzut la Revoluţie. La acel congres, m-am așezat în primul rând, făcusem discursul cu unul Patrichi, cu care am băut și vreo două căni de vin. I-am zis lui Iliescu «Mi-am ratat cariera politică, mă întorc la naţionaliștii mei din familie». «Cornele, stai liniștit, că n-ai pierdut nimic. Politica e o mizerie». Mă mai gândesc din când în când la vorbele lui, mi-au rămas în minte: «Politica e o mizerie, e mai bine că ai rămas la fotbal»”, a dezvăluit Dinu într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.

”Mi s-a făcut această propunere și, fiindcă doamna Firea m-a făcut cetățean de onoare în decembrie 2019, am acceptat fiindcă vreau să fiu alături de bucureșteni, la fel cum sunt alături și de târgovișteni, pentru că acolo m-am născut și sunt și acolo cetățean de onoare”, a explicat la ceremonie Cornel Dinu de ce a acceptat propunerea PSD pentru CGMB.

Poate cel mai sonor nume de pe listele Partidului Social Democrat pentru Consiliul General al Municipiului București este numele lui Anghel Iordănescu, un vechi membru al partidului și unul dintre cei mai buni prieteni și oameni de încredere ai lui Gabriel Oprea.

În vârstă de 70 de ani, Iordănescu a candidat pentru prima dată în 2004 pe listele PSD la Senatul României, în județul Ilfov, fiind pe poziția a patra a listei.

Voturile nu i-au permis să devină senator imediat, dar în februarie 2008, în urma demisiei lui Teodor Filipescu, Iordănescu a preluat locul acestuia pentru ultimele 10 luni de mandat. În toamna lui 2008 a candidat din nou într-unul din colegiile din Ilfov, obținând un nou mandat de senator.

Iordănescu s-a retras din PSD și a susținut candidatura lui Traian Băsescu la alegerile prezidențiale din 2009, atunci când a devenit și senator independent, apoi în octombrie 2009 s-a înscris în UNPR.

La alegerile locale din 2012 a candidat la funcția de primar general al Capitalei din partea UNPR, dar n-a avut noroc și a obținut doar 1,5% din voturile alegătorilor. Șansa i-a surâs însă la alegerile parlamentare, când Iordănescu a câștigat două mandate sub sigla formațiunii politice condusă de Gabriel Oprea.

În 2014, Gabriel Oprea și Victor Ponta i-au cerut lui Iordănescu să candideze inclusiv pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal, unde candida Gică Popescu și Răzvan Burleanu. Iordănescu a refuzat!

Și asta doar pentru că Popescu era principalul favorit să câștige, dar în același timp își aștepta sentința finală în ”Dosarul Transferurilor”.

A refuzat să fie o variantă de back-up pentru Popescu, dar și pentru a nu crea suspiciuni înainte de alegeri în privința deciziei Tribunalului. Iordănescu n-a candidat, Popescu a fost arestat, iar Burleanu a ieșit președinte.

În 2019 a încercat din nou să ajungă în Parlamentul European, tot din partea UNPR, dar de această dată alături de Ilie Năstase, fostul mare tenismen.

”Anghel Iordănescu e o mare valoare a fotbalului, a sportului românesc. E antrenorul secolului, iar noi suntem prieteni de o viaţă. Aceştia sunt români care au făcut cu adevărat ceva pentru România, au creat valoare şi lasă moştenire românilor această valoare”, spunea Gabriel Oprea, președintele partidului. UNPR a obținut aproape 55.000 de voturi, adică 0,6% și-au ratat accederea la Bruxelles.

Sincer, nu regret că am intrat în politică! A fost o parte din viața mea, un moment, așa l-am gândit și așa mi-am dorit. Dacă am spus că nu o să mai fiu antrenor și sub nicio formă nu mă mai gândesc la meseria de antrenor, asta nu înseamnă că nu mă gândesc la politică.

Multiplă campioană olimpică la canotaj cu 5 medalii de aur, Elisabeta Lipă este în acest moment preşedinte al Federaţiei Române de Canotaj și vicepreședinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

Are 55 de ani și a fost declarată, în anul 2000, de către Federația Internațională de Canotaj, cea mai bună canotoare a secolului al XX-lea.

La 1 decembrie 2004, a fost înaintată la gradul de chestor de poliție, echivalent cu cel de general. Astfel, a devenit prima femeie care să dețină gradul de general în România. În noiembrie 2015 a intrat oficial în politica românească, dar fără să fie membră de partid.

La fel ca și până acum, Lipă nu se va înscrie în PSD, dar a acceptat să se asocieze cu Partidul Social Democrat.

”Dacă doamna Firea așa a simțit să fiu alături de dânsa la București, eu am acceptat. Nu știu dacă mă așteptam la o astfel de decizie, dar eu știu ce pot să fac în administrație și știu cum pot ajuta sportul românesc. Trebuie să facem din acest București un oraș așa cum ni-l dorim cu multe competiții sportive de care să ne bucurăm împreună”, a spus Lipă.

Am avut multe controverse cu foștii miniștri. Eu vin din lumea asta! Am condus un club puternic, dar și o federație. Am condus Dinamo și eram în fenomen. Înțelegeam problemele sportului. Când am început să le pun într-o ordine au apărut cârcotelile. Acolo unde suntem trebuie să lăsăm ceva în urma noastră. Dar noi la cârcoteli suntem campioni de departe.

Elisabeta Lipă, propunerea PSD pentru CGMB: