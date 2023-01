„Regret că nu am copii, dar în profesia noastră nu realizezi la timp chestia asta. N-ai timp să ţii nici măcar o floare… Îmi amintesc că atunci când s-a prăpădit bietul tata am avut nu ştiu câte spectacole în acea săptămână. Poldi (n.r. – soția lui, Leopoldina Bălănuță) nici n-a putut veni la înmormântare, că avea matineu. Eu dimineaţa am fost la înmormântare la tata, iar seara eram pe scenă. Această meserie înseamnă sacrificii”, declara actorul, pentru Adevărul, în 2011.

Mitică Popescu a fost unul dintre cei mai cunoscuți și mai îndrăgiți actori ai României. Dincolo de cariera în actorie, a fost prezentator de televiziune, realizând emisiunea „Dale lu Mitică”, la TVR 2.

Mitică Popescu a murit marți, 3 ianuarie, la Spitalul „Elias” din Capitală, unde fusese internat pentru „probleme cardiace, pe fondul multiplelor comorbidităţi”.

Foto: Agerpres

