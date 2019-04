Edilul Alexandrei a mai precizat că PNL și PSD au depus câte o nouă solicitare pentru a organiza marșuri pe străzile orașului. Cererile acestor partide politice vor fi analizate luni de către o comisie formată din primar, secretar, şi trei ofiţeri din cadrul MAI, relatează Agerpres.

Primarul Victor Drăgușin a explicat că acțiunea dedicată sărbătorilor pascale era prevăzută în calendarul manifestărilor cultural-educative aprobat încă din luna ianuarie. Astfel, în centrul orașului vor fi amplasate decorațiunilor luminoase specifice sărbătorilor de Paște și mai multe tonete de alimentație publică. De asemenea, în această perioadă, se vor desfășura activități pentru copii.

Mai mult, edilul susține că un motiv în plus pentru care nu se pot desfășura mitinguri cu mii de participanți în Alexandria este faptul că în centrul orașului se desfășoară lucrări de refacere a pavajului deteriorat din zona platformei din fața ANAF, de vizavi de Casa de Cultură.

Din acest motiv, spațiul rămas pentru organizarea unor astfel de manifestări nu ar permite prezența a mai mult de 3.000 de persoane. PNL a cerut, însă, aprobare pentru un miting cu 7.000 de participanți, iar PSD pentru unul cu 15.000 de participanți.

„La platforma ANAF lucrările de refacere a pavajului (montare de pavele), în valoare de 365.000 lei, sunt începute. Pe platoul de la Casa de Cultură (vis-a-vis de platoul ANAF) sunt amplasate ansamble fixe şi luminoase specifice sărbătorilor pascale, tonete pentru alimentaţie publică, sunt organizate zilnic acţiuni specifice pentru copii. În plus, platoul de la Casa de Cultură are 2.378 mp şi nu intră acolo (fără amenajările de care am amintit) mai mult de 3.000 persoane, iar PNL a anunţat 7.000 participanţi şi PSD a anunţat 15.000 participanţi”, a spus Drăguşin.